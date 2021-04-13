Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против участников проекта действует ряд американских санкций, что привело к переносу срока запуска газопровода на 2021 год.