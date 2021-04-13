Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока — 2»
Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH), сообщается на сайте организации.
«Сегодня Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против ускоренного расширения «Северного потока — 2». Иск подан в Административный суд Гамбурга и направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее... Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)», — говорится в сообщении.
Ранее BSH отклонило возражение DUH против строительства газопровода. DUH считает незаконным одобрение BSH на дальнейшее строительство, которое было выдано в январе 2021 г. По мнению организации, ведомство не учло последствия для климата и воздействие на морских птиц.
5 января BSH продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца мая. Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против участников проекта действует ряд американских санкций, что привело к переносу срока запуска газопровода на 2021 год.