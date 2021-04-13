Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока — 2»

Ведомости

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH), сообщается на сайте организации.

«Сегодня Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против ускоренного расширения «Северного потока — 2». Иск подан в Административный суд Гамбурга и направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее... Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)», — говорится в сообщении.

Ранее BSH отклонило возражение DUH против строительства газопровода. DUH считает незаконным одобрение BSH на дальнейшее строительство, которое было выдано в январе 2021 г. По мнению организации, ведомство не учло последствия для климата и воздействие на морских птиц. 

5 января BSH продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца мая. Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против участников проекта действует ряд американских санкций, что привело к переносу срока запуска газопровода на 2021 год.

Ранее по теме: Экологи обжаловали разрешение регулятора ФРГ на строительство «Северного потока-2»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных