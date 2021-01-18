Экологи обжаловали разрешение регулятора ФРГ на строительство «Северного потока-2»
Немецкая экологическая организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» обжаловала решение Федерального ведомства судоходства и гидрографии Германии (BSH), которое выдало разрешение на строительство в исключительной экономической зоне страны участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1.
«Это означает, что действие разрешения, действующего в водах Германии, временно приостановлено», — пояснила представитель BSH радиостанции. По ее словам, ведомство рассмотрит возражения.
15 января BSH продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца мая. Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против компаний, участвующих в проекте, в 2019 г. США ввели санкции, а годом позже уточнили, что ограничения будут касаться и тех, кто обслуживает участников строительства. В Берлине такие действия Вашингтона называют вмешательством во внутренние дела, в Москве — проявлением нечестной конкуренции.