Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники и график работ сообщил, что компания-оператор строительства «Северного потока — 2» планирует завершить строительство одной из двух веток газопровода в первой половине этого года — к июню. По данным агентства, работы в водах Дании будут возобновлены во второй половине января, а завершатся к середине последней недели мая, после чего баржа переместится в воды Германии и будет работать там до июня.