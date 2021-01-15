Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство «Северного потока — 2»
Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток 2» до конца мая, следует из сообщения на сайте ведомства.
«Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) выдало разрешение для завершения строительства Nord Stream 2 газопровода в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники и график работ сообщил, что компания-оператор строительства «Северного потока — 2» планирует завершить строительство одной из двух веток газопровода в первой половине этого года — к июню. По данным агентства, работы в водах Дании будут возобновлены во второй половине января, а завершатся к середине последней недели мая, после чего баржа переместится в воды Германии и будет работать там до июня.
Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. В США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. В России такое отношение США считают проявлением «нечестной конкуренции».