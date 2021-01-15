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Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Ведомости

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток 2» до конца мая, следует из сообщения на сайте ведомства.

«Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) выдало разрешение для завершения строительства Nord Stream 2 газопровода в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности около 16,5 км и 13,9 км в период с конца сентября до конца мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г. 

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники и график работ сообщил, что компания-оператор строительства «Северного потока — 2» планирует завершить строительство одной из двух веток газопровода в первой половине этого года — к июню. По данным агентства, работы в водах Дании будут возобновлены во второй половине января, а завершатся к середине последней недели мая, после чего баржа переместится в воды Германии и будет работать там до июня.

Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. В США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. В России такое отношение США считают проявлением «нечестной конкуренции».

Ранее по теме: Bloomberg: «Северный поток — 2» может быть достроен в июне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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