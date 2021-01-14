Bloomberg: «Северный поток — 2» может быть достроен в июне
Компания-оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 планирует завершить строительство одной из двух веток газопровода в первой половине этого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и график работ. Отмечается, что ветка газопровода может быть достроена уже к июню 2021 г.
«Nord Stream 2 AG планирует завершить основные строительные работы на одной из ниток конфликтного российского газопровода в первой половине 2021 года несмотря на санкции США, которые мешали достройке в течение более года», — пишет агентство.
По данным агентства, работы в водах Дании будут возобновлены во второй половине января. Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работу в датских водах к середине последней недели мая, после чего она переместится в воды Германии и будет работать там до июня.
Ранее о том, что строительство части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании будет возобновлено с 15 января, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
В декабре 2020 года стало известно, что компания Nord Stream 2 завершила работы по строительству отрезка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.
Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». Позднее Вашингтон расширил ограничения в отношении участников проекта.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».