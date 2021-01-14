Bloomberg: «Северный поток — 2» может быть достроен в июне

Компания-оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 планирует завершить строительство одной из двух веток газопровода в первой половине этого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и график работ. Отмечается, что ветка газопровода может быть достроена уже к июню 2021 г.