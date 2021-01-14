Оператор подтвердил возобновление укладки «Северного потока – 2» 15 января
Строительство части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании будет возобновлено с 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января», – говорится в сообщении.
Ранее о возобновлении работ по строительству газопровода с 15 января сообщило Датское энергетическое агентство.
Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. В США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы». Позднее Вашингтон расширил ограничения в отношении участников проекта.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».