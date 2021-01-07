В Дании подтвердили возобновление строительства «Северного потока – 2» 15 января
Работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» возобновят 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА).
«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока — 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — сообщили в ДЭА.
Отмечалось, что в работах, которые будут вестись в исключительной экономической зоне Дании, также примут участие суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении него уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».