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В Дании подтвердили возобновление строительства «Северного потока – 2» 15 января

Ведомости

Работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» возобновят 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА).

«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока — 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — сообщили в ДЭА.

Ранее в конце декабря РБК со ссылкой на уведомление для мореплавателей, опубликованное Датским морским управлением, отмечал, что работами с 15 января займется трубоукладочная баржа «Фортуна».

Отмечалось, что в работах, которые будут вестись в исключительной экономической зоне Дании, также примут участие суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении него уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных