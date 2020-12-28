Строительство участка «Северного потока — 2» в экономической зоне ФРГ завершено

Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладывать трубы по обеим веткам газопровода «Северный поток – 2» 15 января 2021 г., работы будут вестись в исключительной экономической зоне Дании. Эту секцию газопровода, проходящую в 147 км южнее датского острова Борнхольм, нужно будет соединить с секцией, построенной в немецких водах.