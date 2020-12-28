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Строительство участка «Северного потока — 2» в экономической зоне ФРГ завершено

Ведомости

Компания Nord Stream 2 завершила работы по строительству отрезка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море, сообщает Handelsblatt.

«Российский корабль-трубоукладчик “Фортуна" покинул место проведения работ в Балтийском море. Это говорит о том, что 2,6-километровый участок проекта в исключительной экономической зоне Германии завершен», — говорится в публикации. 

Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладывать трубы по обеим веткам газопровода «Северный поток – 2» 15 января 2021 г., работы будут вестись в исключительной экономической зоне Дании. Эту секцию газопровода, проходящую в 147 км южнее датского острова Борнхольм, нужно будет соединить с секцией, построенной в немецких водах.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы».

В отношении «Северного потока — 2» уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».

Ранее по теме: Работы по строительству «Северного потока – 2» могут начаться 15 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных