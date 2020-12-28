Строительство участка «Северного потока — 2» в экономической зоне ФРГ завершено
Компания Nord Stream 2 завершила работы по строительству отрезка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море, сообщает Handelsblatt.
«Российский корабль-трубоукладчик “Фортуна" покинул место проведения работ в Балтийском море. Это говорит о том, что 2,6-километровый участок проекта в исключительной экономической зоне Германии завершен», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладывать трубы по обеим веткам газопровода «Северный поток – 2» 15 января 2021 г., работы будут вестись в исключительной экономической зоне Дании. Эту секцию газопровода, проходящую в 147 км южнее датского острова Борнхольм, нужно будет соединить с секцией, построенной в немецких водах.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». США расценивают газопровод как «угрозу энергетической безопасности Европы».
В отношении «Северного потока — 2» уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».