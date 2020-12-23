Работы по строительству «Северного потока – 2» могут начаться 15 января
Трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладывать трубы по обеим веткам газопровода «Северный поток – 2» 15 января 2021 г., работы будут вестись в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на уведомление для мореплавателей, опубликованное Датским морским управлением.
В работах также будут участвовать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения, говорится в документе. «Мурман», по данным РБК, впервые упоминается как участник строительства газопровода.
Согласно уведомлению, вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в 200 м с каждой стороны кабелей. В зоне будет запрещено несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на дне моря. Участок газопровода длиной около 147 км проходит к югу от датского острова Борнхольм. Его необходимо соединить с секцией в водах Германии.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении него уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».