Работы по строительству «Северного потока – 2» могут начаться 15 января

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении него уже действует ряд ограничений, они касаются и тех, кто обслуживает строителей. В Кремле эти ограничения называют «недобросовестной конкуренцией». В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на достройку «Северного потока – 2».