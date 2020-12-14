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Nord Stream 2 возобновила укладку труб «Северного потока – 2»

Участок в водах ФРГ может быть достроен до конца 2020 года
Матвей Катков
AFP

Компания Nord Stream 2, оператор «Северного потока – 2», 11 декабря сообщила, что прокладка газопровода в Балтийском море наконец возобновлена. Работы сейчас ведутся в исключительной экономической зоне Германии на глубине менее 30 м и для этого используется трубоукладочное судно «Фортуна», уточнили «Ведомостям» в компании. Тем не менее юридические риски для проекта сохраняются.

В конце ноября 2020 г. стало известно, что немецкие судоходные власти разрешили проведение с 5 по 31 декабря работ по достройке двух ниток «Северного потока – 2» южнее мелководного района Адлергрунд. Ранее Nord Stream 2 сообщала, что на текущий момент уже проложено более 2300 км труб «Северного потока – 2» из 2460 км. При этом на немецком участке осталось проложить всего 2,6 км трубопровода – большая часть недостроенного 160-километрового участка находится в территориальных водах Дании, которая ранее уже выдала разрешения на его строительство и эксплуатацию.

На датском участке для проведения строительных работ на большой глубине может использоваться другой российский трубоукладчик – «Академик Черский», оборудованный динамической (безъякорной) системой позиционирования, которая применяется на глубине более 300 м. А баржу «Фортуна», имеющую систему якорного позиционирования, эффективнее использовать для завершения именно относительно неглубокого немецкого участка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных