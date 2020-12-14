Nord Stream 2 возобновила укладку труб «Северного потока – 2»

В конце ноября 2020 г. стало известно, что немецкие судоходные власти разрешили проведение с 5 по 31 декабря работ по достройке двух ниток «Северного потока – 2» южнее мелководного района Адлергрунд. Ранее Nord Stream 2 сообщала, что на текущий момент уже проложено более 2300 км труб «Северного потока – 2» из 2460 км. При этом на немецком участке осталось проложить всего 2,6 км трубопровода – большая часть недостроенного 160-километрового участка находится в территориальных водах Дании, которая ранее уже выдала разрешения на его строительство и эксплуатацию.