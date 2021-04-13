Аксаков назвал маловероятным отключение России от Visa и MasterCard

«Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей. Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка», — цитирует ТАСС Аксакова. По его словам, отключение приведет к репутационным и экономическим потерям. Он выразил надежду, что Госдеп такого решения не примет, но «теоретически» Россия готова, заключил Аксаков.