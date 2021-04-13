Аксаков назвал маловероятным отключение России от Visa и MasterCard
Отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard является маловероятным, но технически страна готова к этому, заявил руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей. Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка», — цитирует ТАСС Аксакова. По его словам, отключение приведет к репутационным и экономическим потерям. Он выразил надежду, что Госдеп такого решения не примет, но «теоретически» Россия готова, заключил Аксаков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил отключения России от Visa и Mastercard. По его словам, санкционные ограничения проявляются в самых разных формах, и это достаточно непредсказуемый процесс.
В конце февраля замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал в интервью Bloomberg, что России нужно отгородиться «от финансовой и экономической системы США» и ослабить роль доллара в расчетах, чтобы «устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий».