Авиакомпании организуют рейсы для возвращения россиян из Турции
Авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Победа» организуют вывозные рейсы для возвращения граждан России из Турции, сообщили пресс-службы компаний.
Как говорится в сообщении на сайте «Аэрофлота», для возвращения в Россию туристов из Антальи запланировано выполнение трех специальных рейсов 17, 24 и 30 апреля. Кроме того, «Аэрофлот» планирует с 15 апреля выполнять два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.
Лоукостер «Победа» еще готовит график собственных вывозных рейсов из Турции, рассказал гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. По его словам, там находится около 7 тыс. клиентов «Победы». «Мы всех своих клиентов вернем домой, пусть даже путем огромных расходов для нашей компании. Сейчас готовим график вывозных рейсов», — цитирует ТАСС Калмыкова.
По данным агентства, S7 организует чартерные рейсы для вывоза россиян, с графиком которых можно будет ознакомиться на сайте компании. В S7 добавили, что всем пассажирам, чьи перелеты запланированы на период введенных ограничений, в том числе с датой вылета 13 и 14 апреля, будет оформлен полный возврат денежных средств без штрафов, в том числе за стыковочные рейсы.
12 апреля вице премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. В Турции с конца марта введен комендантский час на фоне рекордного роста числа новых случае заражения коронавирусом, «красной зоной» названы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталь, Айдына и Муглы.