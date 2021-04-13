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Авиакомпании организуют рейсы для возвращения россиян из Турции

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Авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Победа» организуют вывозные рейсы для возвращения граждан России из Турции, сообщили пресс-службы компаний.

Как говорится в сообщении на сайте «Аэрофлота», для возвращения в Россию туристов из Антальи запланировано выполнение трех специальных рейсов 17, 24 и 30 апреля. Кроме того, «Аэрофлот» планирует с 15 апреля выполнять два регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.

Лоукостер «Победа» еще готовит график собственных вывозных рейсов из Турции, рассказал гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. По его словам, там находится около 7 тыс. клиентов «Победы». «Мы всех своих клиентов вернем домой, пусть даже путем огромных расходов для нашей компании. Сейчас готовим график вывозных рейсов», — цитирует ТАСС Калмыкова.

По данным агентства, S7 организует чартерные рейсы для вывоза россиян, с графиком которых можно будет ознакомиться на сайте компании. В S7 добавили, что всем пассажирам, чьи перелеты запланированы на период введенных ограничений, в том числе с датой вылета 13 и 14 апреля, будет оформлен полный возврат денежных средств без штрафов, в том числе за стыковочные рейсы.

12 апреля вице премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. В Турции с конца марта введен комендантский час на фоне рекордного роста числа новых случае заражения коронавирусом, «красной зоной» названы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталь, Айдына и Муглы.

Ранее по теме: Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных