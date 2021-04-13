Авиакомпании организуют рейсы для возвращения россиян из Турции

По данным агентства, S7 организует чартерные рейсы для вывоза россиян, с графиком которых можно будет ознакомиться на сайте компании. В S7 добавили, что всем пассажирам, чьи перелеты запланированы на период введенных ограничений, в том числе с датой вылета 13 и 14 апреля, будет оформлен полный возврат денежных средств без штрафов, в том числе за стыковочные рейсы.