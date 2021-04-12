Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией
Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном брифинге с главой Роспотребнадзора Анной Поповой в эфире телеканала «Россия 24».
«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года», — сказала Голикова.
По ее словам, исключения составят направления, необходимые для участия компании «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, а также направления для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в Турции. На взаимной основе останутся всего два рейса в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва, отметила вице-премьер.
Из-за эпидемиологической обстановки также с 15 апреля по 1 июня будет ограничено авиасообщение с Танзанией. По словам Голиковой, соответствующие ограничения будут действовать и на продажу туроператорами путевок в эти страны. При этом в случае изменения ситуации россиян проинформируют о возможности приобрести туры.
Ранее спрос на путевки в Турцию в России снизился на четверть на фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусом в этой стране и ограничении авиасообщения.