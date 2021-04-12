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Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией

Ведомости

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном брифинге с главой Роспотребнадзора Анной Поповой в эфире телеканала «Россия 24».

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года», — сказала Голикова.

По ее словам, исключения составят направления, необходимые для участия компании «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, а также направления для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в Турции. На взаимной основе останутся всего два рейса в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва, отметила вице-премьер.

Из-за эпидемиологической обстановки также с 15 апреля по 1 июня будет ограничено авиасообщение с Танзанией. По словам Голиковой, соответствующие ограничения будут действовать и на продажу туроператорами путевок в эти страны. При этом в случае изменения ситуации россиян проинформируют о возможности приобрести туры.

Ранее спрос на путевки в Турцию в России снизился на четверть на фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусом в этой стране и ограничении авиасообщения.

Ранее по теме: Туроператоры сообщили об отказе россиян от поездок в Турцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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