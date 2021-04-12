Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией

Из-за эпидемиологической обстановки также с 15 апреля по 1 июня будет ограничено авиасообщение с Танзанией. По словам Голиковой, соответствующие ограничения будут действовать и на продажу туроператорами путевок в эти страны. При этом в случае изменения ситуации россиян проинформируют о возможности приобрести туры.