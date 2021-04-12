Туроператоры сообщили об отказе россиян от поездок в Турцию

О снижении уровня продаж путевок в Турцию изданию сообщили в Teztour, сети турагентств «Розовый слон» и Российском союзе туриндустрии (РСТ). Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал, что продажи туров на май снизились на 10-20%, в «Розовом слоне» заявили о снижении на 25%. По мнению экспертов, при введении ограничений на авиасообщения Турция может лишиться около 20 тыс. туристов из России в неделю.