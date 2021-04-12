Туроператоры сообщили об отказе россиян от поездок в Турцию
Спрос на путевки в Турцию в России снизился на четверть на фоне новостей о возможном ограничении авиасообщения из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, сообщила газета «Известия» со ссылкой на туроператоров.
Количество аннулированных путевок выросло в несколько десятков раз, добавили представители отрасли.
О снижении уровня продаж путевок в Турцию изданию сообщили в Teztour, сети турагентств «Розовый слон» и Российском союзе туриндустрии (РСТ). Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал, что продажи туров на май снизились на 10-20%, в «Розовом слоне» заявили о снижении на 25%. По мнению экспертов, при введении ограничений на авиасообщения Турция может лишиться около 20 тыс. туристов из России в неделю.
Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на источник, что российские власти могут ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос по авиасообщению с Турцией в оперативный штаб правительства, который принимает подобные решения.