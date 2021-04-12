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Туроператоры сообщили об отказе россиян от поездок в Турцию

Ведомости

Спрос на путевки в Турцию в России снизился на четверть на фоне новостей о возможном ограничении авиасообщения из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, сообщила газета «Известия» со ссылкой на туроператоров.

Количество аннулированных путевок выросло в несколько десятков раз, добавили представители отрасли.

О снижении уровня продаж путевок в Турцию изданию сообщили в Teztour, сети турагентств «Розовый слон» и Российском союзе туриндустрии (РСТ). Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал, что продажи туров на май снизились на 10-20%, в «Розовом слоне» заявили о снижении на 25%. По мнению экспертов, при введении ограничений на авиасообщения Турция может лишиться около 20 тыс. туристов из России в неделю.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на источник, что российские власти могут ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос по авиасообщению с Турцией в оперативный штаб правительства, который принимает подобные решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных