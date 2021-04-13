Акции «Яндекса» подешевели более чем на 6% после решения ФАС завести на него дело

ФАС возбудила дело против «Яндекса» после того, как тот не исполнил выданное ему 20 февраля предупреждение о прекращении создания дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой системе. В ведомстве пояснили, что компания предоставляет сервисам своей группы преимущественные возможности по привлечению внимания пользователей. За это ей грозит оборотный штраф. Сам «Яндекс» с выдвинутыми обвинениями не согласился.