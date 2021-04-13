Акции «Яндекса» подешевели более чем на 6% после решения ФАС завести на него дело
Акции «Яндекса» подешевели на 6,55% после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о возбуждении дела в отношении компании за дискриминацию сторонних сервисов в своей поисковой системе, следует из данных торгов на Московской бирже.
На открытии торгов 13 апреля цена одной бумаги «Яндекса» составляла 4865 руб. и держалась на подобном уровне в течение дня. ФАС объявила о своем решении в отношении организации в 17:44 мск, после чего акции компании стали стремительно дешеветь. К 18:49 мск одна бумага «Яндекса» торговалась за 4536,6 руб. Это минимум с 3 ноября прошлого года. К 19:10 мск акции компании немного отыграли падение и выросли до 4634 руб.
ФАС возбудила дело против «Яндекса» после того, как тот не исполнил выданное ему 20 февраля предупреждение о прекращении создания дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой системе. В ведомстве пояснили, что компания предоставляет сервисам своей группы преимущественные возможности по привлечению внимания пользователей. За это ей грозит оборотный штраф. Сам «Яндекс» с выдвинутыми обвинениями не согласился.
Ранее, в начале августа прошлого года, с жалобой на «Яндекс» обратились в ФАС онлайн-сервисы Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС. Ключевая претензия сервисов касалась интерактивного формата в поисковой выдаче — «колдунщика», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры и объявления без перехода на отдельную страницу. Допущены к нему только сервисы «Яндекса», но не конкурирующих в этих сегментах компаний, утверждали заявители.