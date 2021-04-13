ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию других сервисов

Ранее, в начале августа прошлого года, с жалобой на «Яндекс» обратились в ФАС онлайн-сервисы Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС. Ключевая претензия сервисов касалась интерактивного формата в поисковой выдаче — «колдунщика», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры и объявления без перехода на отдельную страницу. Допущены к нему только сервисы «Яндекса», но не конкурирующих в этих сегментах компаний, утверждали заявители.