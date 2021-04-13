ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию других сервисов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Яндекса» после того, как компания не исполнила предупреждение о прекращении создания дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой системе, сообщается на сайте регулятора.
«По мнению ФАС России, «Яндекс» предоставляет сервисам группы «Яндекс» преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе «Яндекс». Такие действия могут приводить к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что устранить признаки нарушения п. 8 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» «Яндекс» должен был до 1 апреля. Соответствующее предупреждение было выдано интернет-компании 20 февраля текущего года.
В ФАС добавили, что, если факт нарушения со стороны «Яндекса» будет установлен, ему может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке. Согласно отчетности компании, ее консолидированная выручка за прошлый год увеличилась на 24% и составила 218,3 млрд руб. Без учета «Яндекс.Маркета» рост составил 17% — до 206 млрд руб.
В «Яндексе» заявили «Ведомостям», что не согласны с обвинением ФАС в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию.
«Обогащенные ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тысяч компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров», — сказали в пресс-службе компании.
Ранее, в начале августа прошлого года, с жалобой на «Яндекс» обратились в ФАС онлайн-сервисы Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС. Ключевая претензия сервисов касалась интерактивного формата в поисковой выдаче — «колдунщика», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры и объявления без перехода на отдельную страницу. Допущены к нему только сервисы «Яндекса», но не конкурирующих в этих сегментах компаний, утверждали заявители.