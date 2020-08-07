Avito, ЦИАН и 2ГИС пожаловались на «Яндекс» в антимонопольную службу

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что подобные «интерактивные ответы» мировым отраслевым стандартом. Они не имеют преимуществ перед органической выдачей и не закреплены на первых позициях по умолчанию. Там подчеркнули, что с представленным в прошлом году инструментом для рекламодателей не все игроки рынка выразили готовность работать — «возможно, потому, что новые решения требуют от них технических доработок».