Avito, ЦИАН и 2ГИС пожаловались на «Яндекс» в антимонопольную службу
Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие пожаловались на «Яндекс» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на такое письмо. Претензии сервисов связаны с тем, что специальный виджет «Яндекса» в поисковике уводит пользователя на сервисы компании, а у других компаний нет возможности попасть в виджет, из-за этого они теряют трафик. В пресс-службе ФАС подтвердили изданию получение жалобы.
«Ключевая претензия компаний касается интерактивного формата в поисковой выдаче, «колдунщика», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры, объявления и пр. без перехода на отдельную страницу. Допущены к нему только сервисы «Яндекса», но не конкурирующих в этих сегментах компаний, настаивают заявители.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что подобные «интерактивные ответы» мировым отраслевым стандартом. Они не имеют преимуществ перед органической выдачей и не закреплены на первых позициях по умолчанию. Там подчеркнули, что с представленным в прошлом году инструментом для рекламодателей не все игроки рынка выразили готовность работать — «возможно, потому, что новые решения требуют от них технических доработок».
Avito, ЦИАН и другие сервисы публично жаловались на «колдунщиков» летом 2019 г. В октябре «Яндекс» начал переговоры с компаниями, по итогам которых был представлен новый рекламный формат. Этот формат позиционировался компанией как решение вопроса равного доступа к продвижению в поиске и визуально похож на «колдунщики» – виджеты перед результатами поиска, которые содержат ссылку на сервисы «Яндекса».