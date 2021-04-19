«Коммерсантъ» узнал о планах «Новатэка» купить у «Газпрома» Тамбейское месторождение
«Новатэк» хочет купить у «Газпрома» Тамбейскую группу газовых месторождений на Ямале общим объемом 7,3 трлн кубометров и убеждает власти направить сырье на профильное для компании производство сжиженного газа (СПГ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это уже вторая попытка компании получить это месторождение.
По данным собеседников издания, глава «Новатэка» Леонид Михельсон уже убедил президента Владимира Путина в необходимости передать Тамбейский кластер его компании. Михельсон рассчитывает расплатиться за приобретение актива деньгами и акциями («Газпрому» уже принадлежит более 9% компании). Лицензия на разработку Тамбейской группы до 2028 г. принадлежит «Газпрому», который планировал направлять газ с месторождений по трубопроводам на экспорт.
Михельсон в разговоре с президентом, утверждает газета, настаивал, что использование тамбейского газа для СПГ будет выгоднее, чем перекачка его «Газпромом» по трубопроводам. После этого Михельсон провел очередные переговоры с главой газовой монополии Алексеем Миллером, о результатах которых не сообщается. По данным газеты, «Газпром» не собирается продавать месторождение.
Предыдущую попытку получить Тамбейскую группу Михельсон предпринял в 2017 г. Тогда он предлагал «Газпрому» создать совместное предприятие на Ямале. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что находящийся в тамбейских месторождениях «ирный» газ удобнее для производства СПГ, а не перекачки по трубе, а также расположен ближе к порту «Новатэка» Сабетте, нежели к транспортной инфраструктуре «Газпрома». Кроме того, Тамбейское месторождение прилегает к Южно-Тамбейскому месторождению «Новатэка», которое уже является ресурсной базой для проекта «Ямал СПГ».
В марте текущего года правительство одобрило долгосрочную программу развития СПГ. В документе рекомендуется отправить газ ямальских месторождений на сжижение, а также отмечается, что потенциал производства СПГ на базе Тамбейского месторождения составляет около 20 млн тонн СПГ в год, а запуск проекта возможен к 2030 году. В то же время в стратегии отмечается, что СПГ-завод соответствующей мощности для переработки сырья месторождения может построить и сам «Газпром», чьим профилем эта сфера не является.