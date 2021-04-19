«Коммерсантъ» узнал о планах «Новатэка» купить у «Газпрома» Тамбейское месторождение

В марте текущего года правительство одобрило долгосрочную программу развития СПГ. В документе рекомендуется отправить газ ямальских месторождений на сжижение, а также отмечается, что потенциал производства СПГ на базе Тамбейского месторождения составляет около 20 млн тонн СПГ в год, а запуск проекта возможен к 2030 году. В то же время в стратегии отмечается, что СПГ-завод соответствующей мощности для переработки сырья месторождения может построить и сам «Газпром», чьим профилем эта сфера не является.