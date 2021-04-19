Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о планах «Новатэка» купить у «Газпрома» Тамбейское месторождение

Ведомости

«Новатэк» хочет купить у «Газпрома» Тамбейскую группу газовых месторождений на Ямале общим объемом 7,3 трлн кубометров и убеждает власти направить сырье на профильное для компании производство сжиженного газа (СПГ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это уже вторая попытка компании получить это месторождение.

По данным собеседников издания, глава «Новатэка» Леонид Михельсон уже убедил президента Владимира Путина в необходимости передать Тамбейский кластер его компании. Михельсон рассчитывает расплатиться за приобретение актива деньгами и акциями («Газпрому» уже принадлежит более 9% компании). Лицензия на разработку Тамбейской группы до 2028 г. принадлежит «Газпрому», который планировал направлять газ с месторождений по трубопроводам на экспорт.

Михельсон в разговоре с президентом, утверждает газета, настаивал, что использование тамбейского газа для СПГ будет выгоднее, чем перекачка его «Газпромом» по трубопроводам. После этого Михельсон провел очередные переговоры с главой газовой монополии Алексеем Миллером, о результатах которых не сообщается. По данным газеты, «Газпром» не собирается продавать месторождение.

«Газпрому» навязывают СПГ-завод на Ямале

Экономика проекта мощностью 20 млн т в год сомнительна, предупреждают эксперты

Предыдущую попытку получить Тамбейскую группу Михельсон предпринял в 2017 г. Тогда он предлагал «Газпрому» создать совместное предприятие на Ямале. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что находящийся в тамбейских месторождениях «ирный» газ удобнее для производства СПГ, а не перекачки по трубе, а также расположен ближе к порту «Новатэка» Сабетте, нежели к транспортной инфраструктуре «Газпрома». Кроме того, Тамбейское месторождение прилегает к Южно-Тамбейскому месторождению «Новатэка», которое уже является ресурсной базой для проекта «Ямал СПГ».

В марте текущего года правительство одобрило долгосрочную программу развития СПГ. В документе рекомендуется отправить газ ямальских месторождений на сжижение, а также отмечается, что потенциал производства СПГ на базе Тамбейского месторождения составляет около 20 млн тонн СПГ в год, а запуск проекта возможен к 2030 году. В то же время в стратегии отмечается, что СПГ-завод соответствующей мощности для переработки сырья месторождения может построить и сам «Газпром», чьим профилем эта сфера не является.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных