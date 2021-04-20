Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Эксперты сообщили об утечке данных ряда крупных российских компаний

Ведомости

Почти миллион публичных досок бесплатного онлайн-менеджера проектов Trello оказались в публичном доступе, причем тысячи из них содержат конфиденциальную информацию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Infosecurity a Softline company. Поисковыми системами на данный момент индексируются сведения сотен крупных и тысяч небольших российских компаний, отметили эксперты.

По информации специалистов, в основном Trello пользуется популярностью у малого и среднего бизнеса, однако есть и применяющие сервис крупные игроки, в том числе банки. На данный момент объем данных, находящихся в открытом доступе, продолжает увеличиваться, отметили аналитики.

На досках Trello вывешиваются списки сотрудников и клиентов, а также различные документы, включая сканы паспортов, учетные данные от корпоративных аккаунтов и пароли от разного рода сервисов. Как утверждают эксперты, в настоящий момент в доступе можно найти свыше девяти тысяч досок с логинами и паролями.

«Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании», — сообщил гендиректор Infosecurity Кирилл Солодовников.

Информация, размещенная на досках, может использоваться злоумышленниками для атак на клиентов компаний или взломов корпоративных Instagram-аккаунтов, пояснили в Infosecurity. Кроме того, публичное размещение и размещения в хранилище за рубежом личных сведений нарушают закон «О персональных данных», добавили там.

Ранее информация из Trello уже «утекала» в сеть. В 2017 г. туда попали данные «Ростелекома», Acronis и МТС, а в 2018 г. — Uber. Однако нынешняя утечка является самой масштабной, заявили в Infosecurity.

Ранее по теме: Аналитики назвали основных виновников утечек информации в компаниях

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных