Эксперты сообщили об утечке данных ряда крупных российских компаний

На досках Trello вывешиваются списки сотрудников и клиентов, а также различные документы, включая сканы паспортов, учетные данные от корпоративных аккаунтов и пароли от разного рода сервисов. Как утверждают эксперты, в настоящий момент в доступе можно найти свыше девяти тысяч досок с логинами и паролями.