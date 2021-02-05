Аналитики назвали основных виновников утечек информации в компаниях

В целом с какими-либо инцидентами в прошлом году не столкнулись только 12% изученных компаний, выяснили эксперты. Финансовый ущерб при этом был нанесен в трети случаев. В 22% всех происшествий у компаний были проблемы по вине бухгалтеров или финансистов, в 20% — менеджеров снабжения, 15% — помощников или секретарей.