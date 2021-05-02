Правительство выделило более 11 млрд рублей на поддержку пассажирского ж/д сообщения

Для этого пригородным пассажирским компаниям выделят более 5,8 млрд руб., которые можно будет направить на компенсацию расходов, связанных с арендой подвижного состава, его эксплуатацией и техническим обслуживанием. Данная мера позволит расширить самые популярные направления электричек, считает Мишустин.