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Правительство выделило более 11 млрд рублей на поддержку пассажирского ж/д сообщения

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 11 млрд руб. на стабилизацию финансового положения российских железнодорожных пассажирских компаний, сообщается на сайте правительства.

«Дополнительная поддержка потребовалась отрасли из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии в 2020 г. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка», — говорится в сообщении.

Для этого пригородным пассажирским компаниям выделят более 5,8 млрд руб., которые можно будет направить на компенсацию расходов, связанных с арендой подвижного состава, его эксплуатацией и техническим обслуживанием. Данная мера позволит расширить самые популярные направления электричек, считает Мишустин.

Федеральная пассажирская компания, которая занимается перевозками в поездах дальнего следования, получит 5,5 млрд руб. на модернизацию и закупку новых вагонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных