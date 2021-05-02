Правительство выделило более 11 млрд рублей на поддержку пассажирского ж/д сообщения
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 11 млрд руб. на стабилизацию финансового положения российских железнодорожных пассажирских компаний, сообщается на сайте правительства.
«Дополнительная поддержка потребовалась отрасли из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии в 2020 г. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка», — говорится в сообщении.
Для этого пригородным пассажирским компаниям выделят более 5,8 млрд руб., которые можно будет направить на компенсацию расходов, связанных с арендой подвижного состава, его эксплуатацией и техническим обслуживанием. Данная мера позволит расширить самые популярные направления электричек, считает Мишустин.
Федеральная пассажирская компания, которая занимается перевозками в поездах дальнего следования, получит 5,5 млрд руб. на модернизацию и закупку новых вагонов.