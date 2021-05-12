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Uber будет бесплатно возить жителей США на вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Сервисы такси Uber и Lyft начнут бесплатно возить жителей США на вакцинацию от коронавируса и обратно в рамках партнерства с Белым домом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.

Программа реализуется в рамках плана, ранее озвученного американским президентом Джо Байденом. Тот заявил, что ко Дню независимости США 4 июля планируется привить хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса 70% взрослого населения страны.

В рамках партнерства Uber и Lyft получат сведения о примерно 80 000 пунктов вакцинации в США. Кроме того, сервисы будут продвигать новую услугу в своих приложениях. Запуск программы планируется через две недели.

Отмечается, что сервисы такси и раньше давали скидки и бесплатные поездки тем, кто желает привиться от коронавируса в США. Нововведение заключается в том, что теперь услуга будет доступна всем жителям на поездки и туда, и обратно.

Uber и Lyft сообщили, что транспортное партнерство с Белым домом не предусматривает компенсацию для них затрат из бюджета. Однако в компаниях полагают, что договоренность позволит им вернуть некоторых старых клиентов, а также привлечь новых.

США являются страной-лидером в мире по числу граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 мая, таковых в стране 32,8 млн человек. Умерли в США 582 800 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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