Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с коронавирусом

«Несмотря на то, что по-прежнему предстоит много пройти в этой борьбе, много работы в мае и июне на пути к 4 июля, мы добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента», — сказал он (цитата по ТАСС).