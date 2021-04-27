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Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с коронавирусом

Ведомости

США после прихода к власти новой администрации добились «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Несмотря на то, что по-прежнему предстоит много пройти в этой борьбе, много работы в мае и июне на пути к 4 июля, мы добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Байдена, суточный прирост граждан с COVID-19 продолжает снижаться, и американцы получили более 200 млн доз вакцин от коронавируса. Так, на данный момент привито 67% пожилого населения страны, тогда как в январе «десятки тысяч» пенсионеров умирали в результате инфицирования.

Согласно информации на сайте университета Джонса Хопкинса, США остаются страной-лидером по числу жителей с выявленным за время пандемии COVID-19. Их насчитается 32,1 млн, тогда как всего в мире — 148,1 млн. За сутки в стране зафиксировали 56,7 тыс. новых случаев коронавируса. Рекордное же значение было 2 января — 300,3 тыс. случаев. Умерли за время пандемии почти 573 тыс. американцев с подтвержденным COVID-19.

Ранее по теме: В Кремле оценили решение США поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных