Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с коронавирусом
США после прихода к власти новой администрации добились «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме.
«Несмотря на то, что по-прежнему предстоит много пройти в этой борьбе, много работы в мае и июне на пути к 4 июля, мы добились ошеломительного успеха благодаря всем вам. Количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января, когда я вступил в должность президента», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Байдена, суточный прирост граждан с COVID-19 продолжает снижаться, и американцы получили более 200 млн доз вакцин от коронавируса. Так, на данный момент привито 67% пожилого населения страны, тогда как в январе «десятки тысяч» пенсионеров умирали в результате инфицирования.
Согласно информации на сайте университета Джонса Хопкинса, США остаются страной-лидером по числу жителей с выявленным за время пандемии COVID-19. Их насчитается 32,1 млн, тогда как всего в мире — 148,1 млн. За сутки в стране зафиксировали 56,7 тыс. новых случаев коронавируса. Рекордное же значение было 2 января — 300,3 тыс. случаев. Умерли за время пандемии почти 573 тыс. американцев с подтвержденным COVID-19.