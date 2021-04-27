В Кремле оценили решение США поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны

«Мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве политического инструмента и в качестве инструмента для политического давления. Но в то же время чем больше вакцины будет обеспечено, пусть эта вакцина чуть-чуть слабее по эффективности, чем "Спутник V", но все равно, чем больше – тем лучше для всего населения Земли», — сказал Песков, отметив, что это будет еще один маленький шажок, который приблизит к иммунизации населения планеты.