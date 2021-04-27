В Кремле оценили решение США поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны
В Кремле выступают против использования вакцины как политического инструмента влияния, при этом видят в решении США поделиться 60 млн доз AstraZeneca с другими странами положительный эффект для иммунизации планеты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы всегда выступаем против использования вакцины в качестве политического инструмента и в качестве инструмента для политического давления. Но в то же время чем больше вакцины будет обеспечено, пусть эта вакцина чуть-чуть слабее по эффективности, чем "Спутник V", но все равно, чем больше – тем лучше для всего населения Земли», — сказал Песков, отметив, что это будет еще один маленький шажок, который приблизит к иммунизации населения планеты.
На вопрос, видят ли в Кремле риски политического использования, Песков добавил: «Риски есть». По его словам, российская вакцина «Спутник V» в период ее становления сталкивалась с несправедливой конкуренцией и с информационными атаками. «Сейчас уже очень трудно атаковать «Спутник V» после того, как большая часть земного шара согласилась с тем, что это очень надежная и эффективная вакцина», — отметил пресс-секретарь.
Администрация президента США Джо Байдена готова отдать 60 млн доз вакцины AstraZeneca другим странам, как только препараты будут в наличии, сообщил главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт, передает «Би-би-си». Как отмечала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, у США нет необходимости использовать AstraZeneca в следующие несколько месяцев, поскольку в стране разрешены и доступны в больших количествах три другие вакцины.