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Ozon вошел в состав индекса MSCI Russia

Ведомости

Индексный провайдер MSCI в результате майского пересмотра включил депозитарные расписки онлайн-ритейлера Ozon в индекс MSCI Russia, следует из отчета провайдера.

Изменения вступят в силу после закрытия торгов 27 мая, говорится в документе.

Как утверждают эксперты BCS Express, после указанной даты фонды, которые ориентированы на индексы MSCI, должны будут привести свои портфели в соответствие с новой структурой. Там также заявили, что о возможных изменениях было известно заранее.

Изменения произошли и в индексе компаний малой капитализации MSCI Russia Small Cap. В него вошли ФСК ЕЭС, депозитарные расписки Globaltrans и «Ленты», НМТП, Qiwi и «Совкомфлот».

MSCI Russia — это международный индекс российских акций, на который ориентируются фонды и инвесторы при формировании своих портфелей. Сейчас в него входят 24 компании. Наибольший вес в 17% имеет Сбербанк. В топ-5 входят также «Газпром» (14,74%), «Лукойл» (12,84%), «Норникель» (8,9%) и «Яндекс» (7,22%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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