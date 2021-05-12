Ozon вошел в состав индекса MSCI Russia
Индексный провайдер MSCI в результате майского пересмотра включил депозитарные расписки онлайн-ритейлера Ozon в индекс MSCI Russia, следует из отчета провайдера.
Изменения вступят в силу после закрытия торгов 27 мая, говорится в документе.
Как утверждают эксперты BCS Express, после указанной даты фонды, которые ориентированы на индексы MSCI, должны будут привести свои портфели в соответствие с новой структурой. Там также заявили, что о возможных изменениях было известно заранее.
Изменения произошли и в индексе компаний малой капитализации MSCI Russia Small Cap. В него вошли ФСК ЕЭС, депозитарные расписки Globaltrans и «Ленты», НМТП, Qiwi и «Совкомфлот».
MSCI Russia — это международный индекс российских акций, на который ориентируются фонды и инвесторы при формировании своих портфелей. Сейчас в него входят 24 компании. Наибольший вес в 17% имеет Сбербанк. В топ-5 входят также «Газпром» (14,74%), «Лукойл» (12,84%), «Норникель» (8,9%) и «Яндекс» (7,22%).