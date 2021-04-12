Ozon планирует получить банковскую лицензию

Ozon — один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. В феврале он представил предварительные операционные результаты за прошлый год. Оборот (Gross Merchandise Value (GMV)) увеличился на 140% по сравнению с 2019 г. — до 195 млрд руб. Число заказов достигло 73,9 млн, что на 132% больше, чем годом ранее.