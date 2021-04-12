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Ozon планирует получить банковскую лицензию

Ведомости

Интернет-компания Ozon подаст заявку на получение банковской лицензии, чтобы расширять свои финтех-услуги и выдавать кредиты продавцам-партнерам, сообщил в интервью изданию Financial Times (FT) генеральный директор организации Александр Шульгин.

«Малым и средним предприятиям трудно привлечь средства на разумных условиях. Они либо дороги, либо недоступны», — пояснил он.

По словам бизнесмена, Ozon отслеживает темпы товарооборота продавцов, коэффициент вовлеченности их клиентов, конверсию и товары. Подобные сведения позволяют Ozon «принимать обоснованное решение по вопросу, какой размер кредита нужен продавцам для ведения бизнеса», уточнил Шульгин.

FT обратило внимание на то, что в своих планах интернет-компания следует общей тенденции. Издание напомнило о приобретении основательницей крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяной Бакальчук банка «Стандарт-кредит» для развития платежного сервиса компании и улучшения качества обслуживания клиентов и продавцов. Кроме того, упомянуло сорвавшуюся сделку по слиянию «Яндекса» и «Тинькофф банка», а также намерение «Сбера» стать экосистемой.

Сам Ozon в феврале учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит». Тогда интернет-компания отметила, что также продолжит развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцов маркетплейса. 

Ozon — один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. В феврале он представил предварительные операционные результаты за прошлый год. Оборот (Gross Merchandise Value (GMV)) увеличился на 140% по сравнению с 2019 г. — до 195 млрд руб. Число заказов достигло 73,9 млн, что на 132% больше, чем годом ранее. 

В конце 2020 г. компания провела IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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