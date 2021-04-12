Ozon планирует получить банковскую лицензию
Интернет-компания Ozon подаст заявку на получение банковской лицензии, чтобы расширять свои финтех-услуги и выдавать кредиты продавцам-партнерам, сообщил в интервью изданию Financial Times (FT) генеральный директор организации Александр Шульгин.
«Малым и средним предприятиям трудно привлечь средства на разумных условиях. Они либо дороги, либо недоступны», — пояснил он.
По словам бизнесмена, Ozon отслеживает темпы товарооборота продавцов, коэффициент вовлеченности их клиентов, конверсию и товары. Подобные сведения позволяют Ozon «принимать обоснованное решение по вопросу, какой размер кредита нужен продавцам для ведения бизнеса», уточнил Шульгин.
FT обратило внимание на то, что в своих планах интернет-компания следует общей тенденции. Издание напомнило о приобретении основательницей крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяной Бакальчук банка «Стандарт-кредит» для развития платежного сервиса компании и улучшения качества обслуживания клиентов и продавцов. Кроме того, упомянуло сорвавшуюся сделку по слиянию «Яндекса» и «Тинькофф банка», а также намерение «Сбера» стать экосистемой.
Сам Ozon в феврале учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит». Тогда интернет-компания отметила, что также продолжит развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцов маркетплейса.
Ozon — один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. В феврале он представил предварительные операционные результаты за прошлый год. Оборот (Gross Merchandise Value (GMV)) увеличился на 140% по сравнению с 2019 г. — до 195 млрд руб. Число заказов достигло 73,9 млн, что на 132% больше, чем годом ранее.
В конце 2020 г. компания провела IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO.