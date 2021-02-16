Ozon учредил микрофинансовую компанию
Маркетплейс Ozon учредил микрофинансовую компанию ООО «Микрокредитная компания "Озон кредит"», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные своей системы «СПАРК». Компания была зарегистрирована в понедельник, 15 февраля, в Москве.
Учредителями компании выступили две структуры группы — ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения». Уставный капитал компании — 1 млн руб. Ранее представитель компании сообщил, что Ozon планирует запустить сервис Ozon Express по доставке продуктов, электроники и товаров повседневного спроса за один час.
В пресс-службе Ozon сообщили, что теперь компания займётся вступлением в государственный реестр микрофинансовых организаций. Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса, рассказали в компании.
Ozon – один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 80,7 млрд руб. По этому показателю она уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). Из отчетности Ozon следует, что за девять месяцев 2020 г. компания получила выручку в размере 66,5 млрд руб. На 30 сентября у интернет-ритейлера было 11,4 млн активных покупателей (на конец 2019 г. – 7,9 млн человек) и 18 100 продавцов (6400 на конец прошлого года).