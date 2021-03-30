Ozon в 2020 году увеличил убыток из-за инвестирования в логистику

В конце 2020 г. компания провела успешное IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которой удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и др.