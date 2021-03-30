Ozon в 2020 году увеличил убыток из-за инвестирования в логистику
Российский маркетплейс Ozon в 2020 г. увеличил выручку на 74% в годовом выражении — до 104,4 млрд руб., чистый убыток вырос на 15% — до 22,3 млрд руб., следует из финансовых результатов компании по МСФО.
Операционный убыток сократился на 7%, до 17,3 млрд руб., валовая прибыль выросла почти втрое — (на 180%) с 11,2 млрд руб. до 31,5 млрд руб.
Скорректированная прибыль компании (EBITDA) осталась отрицательной, сократившись до 11,7 млрд руб. по сравнению с 15,8 млрд руб. в 2019 г.
«У Ozon была возможность стать прибыльным уже в 2020 г., но мы приняли решение продолжать инвестировать в логистическую инфраструктуру, IT и новые бизнес-инициативы», — приводятся в сообщении компании слова финансового директора Ozon Игоря Герасимова.
«Очевидно, что рынок ожидает значительный рост и, чтобы занять значимую долю рынка, нужны инвестиции в масштаб. Мы инвестируем значительно с 2018 г. и наши показатели роста подтверждают, что это вектор правильный», — отметил он.
По итогам 2021 г. Ozon планирует нарастить оборот на 90%, капитальные затраты компания планирует на уровне от 20 до 25 млрд руб.
В феврале Ozon представил предварительные операционные результаты за прошлый год. Оборот (Gross Merchandise Value (GMV)) увеличился на 140% по сравнению с 2019 г. — до 195 млрд руб. Число заказов достигло 73,9 млн, что на 132% больше, чем годом ранее.
В конце 2020 г. компания провела успешное IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которой удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и др.
Основные владельцы Ozon - АФК «Система» Владимира Евтушенкова и фонд Baring Vostok. Их доли после IPO в маркетплейсе снизились с 43% до 33,1% и 33% соответственно. Доля новых инвесторов составила 18,2%. Торги бумагами маркетплейса на Мосбирже начались 24 ноября вечером одновременно с американской биржей Nasdaq. Цена за бумагу достигала $43,5 в ходе торгов на Nasdaq, цена предложения составляла $33. Сейчас бумаги торгуются по $65 за акцию, рыночная капитализация Ozon превышает $11 млрд, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.