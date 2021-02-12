Основательница Wildberries стала владелицей банка «Стандарт-кредит»
Основательница крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% доли ООО «Банк Стандарт-кредит», следует из данных СПАРК. Информацию о покупке «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе компании, не раскрыв сумму сделки.
В Wildberries пояснили, что Бакальчук приобрела кредитную организацию для дальнейшего развития ритейлера — его действующих сервисов для покупателей и бизнеса и запуска новых. В компании предпринимательнице принадлежит доля в 99%.
«Интеграция финансовой организации поможет нам дальше развивать существующий платежный сервис, а также в целом повысить качество обслуживания покупателей и продавцов — в частности улучшить для них скорость и удобство взаиморасчетов с площадкой», — говорится в сообщении Wildberries.
По данным ЦБ, ранее у банка было несколько собственников. Контрольные доли в 31,9% и 27% принадлежали Александру Синельникову и Александру Бадимову. В структуре владения указаны также принадлежащая первому ООО «4А-ЛАБ», у которой было 16% кредитной организации, и ООО «ЛИСКА» с такой же долей — эту компанию контролирует Бадимов. Оставшиеся доли в 6,9% и 2% принадлежали Николаю Репину и Владимиру Баранову.
Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию. Согласно отчету ритейлера, его оборот по итогам 2020 г. вырос почти вдвое.