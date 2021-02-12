Основательница Wildberries стала владелицей банка «Стандарт-кредит»

По данным ЦБ, ранее у банка было несколько собственников. Контрольные доли в 31,9% и 27% принадлежали Александру Синельникову и Александру Бадимову. В структуре владения указаны также принадлежащая первому ООО «4А-ЛАБ», у которой было 16% кредитной организации, и ООО «ЛИСКА» с такой же долей — эту компанию контролирует Бадимов. Оставшиеся доли в 6,9% и 2% принадлежали Николаю Репину и Владимиру Баранову.