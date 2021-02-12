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Основательница Wildberries стала владелицей банка «Стандарт-кредит»

Ведомости

Основательница крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала владелицей 100% доли ООО «Банк Стандарт-кредит», следует из данных СПАРК. Информацию о покупке «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе компании, не раскрыв сумму сделки.

В Wildberries пояснили, что Бакальчук приобрела кредитную организацию для дальнейшего развития ритейлера — его действующих сервисов для покупателей и бизнеса и запуска новых. В компании предпринимательнице принадлежит доля в 99%.

«Интеграция финансовой организации поможет нам дальше развивать существующий платежный сервис, а также в целом повысить качество обслуживания покупателей и продавцов — в частности улучшить для них скорость и удобство взаиморасчетов с площадкой», — говорится в сообщении Wildberries.

По данным ЦБ, ранее у банка было несколько собственников. Контрольные доли в 31,9% и 27% принадлежали Александру Синельникову и Александру Бадимову. В структуре владения указаны также принадлежащая первому ООО «4А-ЛАБ», у которой было 16% кредитной организации, и ООО «ЛИСКА» с такой же долей — эту компанию контролирует Бадимов. Оставшиеся доли в 6,9% и 2% принадлежали Николаю Репину и Владимиру Баранову.

Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. По данным компании, у нее 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Они отвозят товары на склад Wildberries, загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию. Согласно отчету ритейлера, его оборот по итогам 2020 г. вырос почти вдвое.

Ранее по теме: Оборот Wildberries в 2020 году вырос почти вдвое

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных