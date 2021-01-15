Оборот Wildberries в 2020 году вырос почти вдвое

Оборот Wildberries в 2020 году вырос почти вдвоеВ год пандемии больше всего выросли продажи товаров для здоровья и садовой техники
Оборот крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberies в 2020 г. вырос почти вдвое (на 96%) — до 437,2 млрд руб., говорится в сообщении компании. Число заказов достигло 323,8 млн, что в два раза больше, чем за 2019 г. Оборот компании в IV квартале достиг максимальных значений за всю историю маркетплейса и составил 151,5 млрд руб.
Всего за 2020 г. покупатели Wildberries приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 г. Число пользователей онлайн-площадки за прошлый год выросло на 18 млн — до 40 млн человек. Покупатели предпочли курьерской доставке получение заказов в пунктах выдачи – 93% заказов клиенты забрали самостоятельно в точках выдачи.
Около 50% годового оборота онлайн-ритейлера пришлось на fashion-сегмент (217,7 млрд руб.,+45% год к году), еще около 16% оборота приходится на детские товары (71 млрд руб., +70% год к году). Продажи товаров для дома и дачи составили 12% от общего оборота, увеличившись за год на 219% до 54,3 млрд руб. Электроника и бытовая техника занимают 11% в обороте онлайн-площадки — 46,6 млрд руб. (+198% год к году), еще 9% в обороте пришлось на продажи товаров для красоты (37,7 млрд руб., +156% год к году).
Самый высокий рост продаж показали товары для здоровья (почти в 17 раз), садовой техники (в 12 раз), инвентаря (в семь раз), а также сантехники (в шесть раз) и продуктов питания (в шесть раз). Регионами, лидирующими по росту оборота оказались Чукотский Автономный округ (в 2,5 раза), Республика Ингушетия (почти в 2,5 раза), а также Чувашия и Бурятия (+185% и +164% в годовом выражении соответственно).
«Число продавцов на площадке выросло почти в пять раз до 91 тыс., большая часть из которых — это представители российского малого и среднего бизнеса. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, мы продолжали территориальное расширение бизнеса, выйдя в 5 новых стран, в том числе и в Германию в январе 2021 г., что также позволило российскому бизнесу наращивать свои экспортные продажи через нашу онлайн-площадку», — прокомментировал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.
Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер, у него, по собственным данным, 91 тыс. собственных и партнерских точек выдачи заказов. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Поставщики отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию.
Ближайшие конкуренты Wildberries, по данным Data Insight, - «Ситилинк» и Ozon (еще не отчитывались о результатах 2020 г.). Ozon в ноябре прошлого года провел успешное IPO на американской бирже Nasdaq, его капитализация достигала на бирже $7,9 млрд. В ходе листинга компания смогла привлечь $1 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon было сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и проч.
Ближайший конкурент Wildberries - «Ситилинк» — может отойти «Сберу». Как ранее сообщила газета «Коммерсантъ», «Сбер» ведет переговоры о покупке розничных активов компании Merlion — одного из крупнейших в России IT-дистрибуторов. Среди розничных активов Merlion - «Ситилинк», который имеет более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах страны, а также сеть электроники «Позитроника» и сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил изданию, что «Ситилинк» может быть наиболее привлекательным активом для «Сбера» из-за обширной сети выдачи заказов. Он отметил, что стоимость ритейлера, вероятно, начинается от $1 млрд. По мнению эксперта, подобное приобретение позволит «Сберу» конкурировать в онлайн-ритейле с Ozon и Wildberries. О таких планах заявлял ранее первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис.
По его словам, компания планирует по итогам 2023 г. войти в топ три-пять игроков рынка электронной коммерции с общим оборотом порядка 500 млрд руб. В конце декабря «Сбер» объявил о подписании соглашения по стратегическому партнерству с Merlion — по их каналам будет налажена дистрибуция продуктов экосистемы «Сбера». «Возможности Merlion будут интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции "Сбера"», — отмечалось в сообщении «Сбера».