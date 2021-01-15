Оборот Wildberries в 2020 году вырос почти вдвое

Ближайшие конкуренты Wildberries, по данным Data Insight, - «Ситилинк» и Ozon (еще не отчитывались о результатах 2020 г.). Ozon в ноябре прошлого года провел успешное IPO на американской бирже Nasdaq, его капитализация достигала на бирже $7,9 млрд. В ходе листинга компания смогла привлечь $1 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon было сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и проч.