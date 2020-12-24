«Сбер» сделает владельца «Ситилинка» своим IT-дистрибутором

На данный момент три совладельца Merlion - Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также топ-менеджер компании Борис Левин — находятся под арестом. Они были задержаны в октябре, Хорошевский суд Москвы арестовал их до 6 февраля. Бизнесмены обвиняются в организации покушения на убийство, сообщала газета «Коммерсант». По данным издания, обвинения основаны на явке с повинной, которую дал ФСБ участник боевых действий на востоке Украины. Он рассказал сотрудникам ФСБ, что в 2015 г. к нему обратился Левин с предложением напасть на дом в Красногорском районе одного из бизнесменов, которого решили «наказать». Все это якобы предлагалось сделать за вознаграждение. Это вызвались исполнить двое будущих участников боестолкновений на юго-востоке Украины в 2014 г. Исполнитель, по его словам, бросал в дом бизнесмена бутылки с зажигательной смесью, «чтобы не навредить его обитателям». Дом в итоге не сгорел, жертв и пострадавших также не было. Полиция тогда проводила расследование, которое результатов не принесло, а уголовное дело было прекращено. Издание отмечает, что второй предполагаемый участник поджога не дожил до второго расследования. На этот раз после явки с повинной ФСБ провела проверку, после чего материалы дела были переданы в следственное управление СК, подозреваемые были задержаны и им предъявили обвинение.