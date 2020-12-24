«Сбер» сделает владельца «Ситилинка» своим IT-дистрибутором
«Сбер» объявил о подписании соглашения по стратегическому партнерству с одним из крупнейших IT-дистрибутором в России — компанией Merlion, которая владеет сетью магазинов «Позитроника», онлайн-магазином «Ситилинк» и производителем компьютеров iRU. Об этом говорится в релизе кредитной организации. В конце октября первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис говорил, что компания планирует по итогам 2023 г. войти в топ три-пять игроков рынка электронной коммерции с общим оборотом порядка 500 млрд руб. По каналам Merlion будет налажена дистрибуция продуктов экосистемы «Сбера». В сообщении отмечается, что переговоры велись длительное время, и теперь «возможности Merlion будут интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции "Сбера"».
На данный момент три совладельца Merlion - Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также топ-менеджер компании Борис Левин — находятся под арестом. Они были задержаны в октябре, Хорошевский суд Москвы арестовал их до 6 февраля. Бизнесмены обвиняются в организации покушения на убийство, сообщала газета «Коммерсант». По данным издания, обвинения основаны на явке с повинной, которую дал ФСБ участник боевых действий на востоке Украины. Он рассказал сотрудникам ФСБ, что в 2015 г. к нему обратился Левин с предложением напасть на дом в Красногорском районе одного из бизнесменов, которого решили «наказать». Все это якобы предлагалось сделать за вознаграждение. Это вызвались исполнить двое будущих участников боестолкновений на юго-востоке Украины в 2014 г. Исполнитель, по его словам, бросал в дом бизнесмена бутылки с зажигательной смесью, «чтобы не навредить его обитателям». Дом в итоге не сгорел, жертв и пострадавших также не было. Полиция тогда проводила расследование, которое результатов не принесло, а уголовное дело было прекращено. Издание отмечает, что второй предполагаемый участник поджога не дожил до второго расследования. На этот раз после явки с повинной ФСБ провела проверку, после чего материалы дела были переданы в следственное управление СК, подозреваемые были задержаны и им предъявили обвинение.
В начале ноября в компании утверждали, что арест собственников пока не отразился на ее деятельности. Однако источники «Коммерсанта» в ноябре не исключали, что в случае, если уголовное преследование затянется — а обвинение позволяет содержать фигурантов под стражей до 18 месяцев, у IT-дистрибутора могут не только возникнуть серьезные проблемы, но и смениться акционеры.
ГК Merlion была образована в 2002 г. Она занимается поставками компьютеров, бытовой техники, программного обеспечения, сетевого оборудования и прочего, более 600 брендов, в том числе Acer, Apple, Huawei, Intel и Microsoft. Выручка компании, по ее данным, за 2019 финансовый год увеличилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 331,5 млрд руб. Онлайн-магазин «Ситилинк», по данным Data Insight, в 2019 г. получил выручку в 90,4 млрд руб., оказавшись на втором месте среди российских интернет-магазинов, уступив лишь Wildberries (210,6 млрд руб.)