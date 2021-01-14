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Wildberries открыл продажи в Германии

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Российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи в Германии, сообщает пресс-служба компании.

«Заказать товары с доставкой покупатели могут в отдельном интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения на iOS и Android. Для удобства покупателей сайт и приложения работают на немецком, английском и русском языках», — говорится в сообщении ритейлера. Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров: клиенты смогут получить свои заказы в 40 тыс. точек или на дом с помощью курьерской доставки.

Германия стала десятой страной присутствия Wildberries. В частности, онлайн-ритейлер уже работает в Польше, Словакии, Украине и в Израиле. В планах компании, как отмечают в пресс-службе, выход на рынки Франции, Италии и Испании.

Wildberries был создан в 2003 г. Татьяной и Владиславом Бакальчук. Сегодня ассортимент Wildberries насчитывает свыше 5 млн SKU товаров. По данным аналитического агентства Data Insight, Wildberries в 2019 г. возглавлял рейтинг российской интернет-коммерции с оборотом 210,6 млрд руб. Компания насчитывает около 15 000 точек выдачи заказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных