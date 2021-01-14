Wildberries открыл продажи в Германии

«Заказать товары с доставкой покупатели могут в отдельном интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения на iOS и Android. Для удобства покупателей сайт и приложения работают на немецком, английском и русском языках», — говорится в сообщении ритейлера. Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров: клиенты смогут получить свои заказы в 40 тыс. точек или на дом с помощью курьерской доставки.