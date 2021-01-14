Wildberries открыл продажи в Германии
Российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи в Германии, сообщает пресс-служба компании.
«Заказать товары с доставкой покупатели могут в отдельном интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения на iOS и Android. Для удобства покупателей сайт и приложения работают на немецком, английском и русском языках», — говорится в сообщении ритейлера. Доставка товаров будет осуществляться с помощью логистических партнеров: клиенты смогут получить свои заказы в 40 тыс. точек или на дом с помощью курьерской доставки.
Германия стала десятой страной присутствия Wildberries. В частности, онлайн-ритейлер уже работает в Польше, Словакии, Украине и в Израиле. В планах компании, как отмечают в пресс-службе, выход на рынки Франции, Италии и Испании.
Wildberries был создан в 2003 г. Татьяной и Владиславом Бакальчук. Сегодня ассортимент Wildberries насчитывает свыше 5 млн SKU товаров. По данным аналитического агентства Data Insight, Wildberries в 2019 г. возглавлял рейтинг российской интернет-коммерции с оборотом 210,6 млрд руб. Компания насчитывает около 15 000 точек выдачи заказов.