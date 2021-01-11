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«Коммерсантъ» сообщил о планах Сбербанка купить «Ситилинк»

Ведомости

Сбербанк ведет переговоры о покупке розничных активов одного из крупнейших в России IT-дистрибуторов Merlion, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Уточняется, что среди таких активов ритейлер электроники «Ситилинк», который имеет более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах страны, а также сеть электроники «Позитроника» и сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил газете, что «Ситилинк» может быть наиболее привлекательным активом для Сбербанка из-за обширной сети выдачи заказов. Он отметил, что стоимость ритейлера, вероятно, начинается от $1 млрд. По мнению эксперта, подобное приобретение позволит Сбербанку конкурировать в онлайн-ритейле с Ozon и Wildberries.

В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» сообщили, что на данный момент Merlion является одним из партнеров кредитной организации в категории электроники на согласованных обеими сторонами условиях.

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«Merlion осуществляет продажу SberDevices и других товаров и услуг экосистемы Сбера на своих торговых площадках – Ситилинк, Позитроника и интернет-магазине для корпоративных клиентов Buroshop.ru. Переговоры по другим темам не велись», — сообщили в банке.

«Коммерсантъ» утверждает, что в конце 2020 г. Сбербанк провел предпродажный аудит и оценку Merlion. При этом 24 декабря и финансовая организация, и IT-дистрибутор объявили о партнерстве. Тогда в банке отметили, что данное решение позволит усилить его позиции в индустрии электронной коммерции, реализовать ряд новых возможностей для В2В- и В2С-клиентов и предложить интегрированный бесшовный клиентский опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных