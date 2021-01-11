«Коммерсантъ» сообщил о планах Сбербанка купить «Ситилинк»

«Коммерсантъ» утверждает, что в конце 2020 г. Сбербанк провел предпродажный аудит и оценку Merlion. При этом 24 декабря и финансовая организация, и IT-дистрибутор объявили о партнерстве. Тогда в банке отметили, что данное решение позволит усилить его позиции в индустрии электронной коммерции, реализовать ряд новых возможностей для В2В- и В2С-клиентов и предложить интегрированный бесшовный клиентский опыт.