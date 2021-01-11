«Коммерсантъ» сообщил о планах Сбербанка купить «Ситилинк»
Сбербанк ведет переговоры о покупке розничных активов одного из крупнейших в России IT-дистрибуторов Merlion, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Уточняется, что среди таких активов ритейлер электроники «Ситилинк», который имеет более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах страны, а также сеть электроники «Позитроника» и сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил газете, что «Ситилинк» может быть наиболее привлекательным активом для Сбербанка из-за обширной сети выдачи заказов. Он отметил, что стоимость ритейлера, вероятно, начинается от $1 млрд. По мнению эксперта, подобное приобретение позволит Сбербанку конкурировать в онлайн-ритейле с Ozon и Wildberries.
В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» сообщили, что на данный момент Merlion является одним из партнеров кредитной организации в категории электроники на согласованных обеими сторонами условиях.
«Merlion осуществляет продажу SberDevices и других товаров и услуг экосистемы Сбера на своих торговых площадках – Ситилинк, Позитроника и интернет-магазине для корпоративных клиентов Buroshop.ru. Переговоры по другим темам не велись», — сообщили в банке.
«Коммерсантъ» утверждает, что в конце 2020 г. Сбербанк провел предпродажный аудит и оценку Merlion. При этом 24 декабря и финансовая организация, и IT-дистрибутор объявили о партнерстве. Тогда в банке отметили, что данное решение позволит усилить его позиции в индустрии электронной коммерции, реализовать ряд новых возможностей для В2В- и В2С-клиентов и предложить интегрированный бесшовный клиентский опыт.