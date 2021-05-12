Минцифры сообщило о переходном периоде для регистрации М2М SIM-карт

В конце прошлого года в России были приняты поправки в закон «О связи», в соответствии с которыми все подключаемые юридические лица должны вносить в ЕСИА данные о пользователях SIM-карт. Для регистрации новых пользователей предполагалась отсрочка, однако на уже действующие карты она не распространялась. В итоге после 1 декабря операторы должны прекратить предоставлять услуги связи тем, кто не внес сведения или предоставил неверную информацию. Постановление, о котором идет речь, уточняет новые требования.