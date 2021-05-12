Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Минцифры сообщило о переходном периоде для регистрации М2М SIM-карт

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России приняло решение о введении переходного периода для регистрации SIM-карт, применяющихся в устройствах для удаленного контроля за ними (machine to machine, M2M), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)» — рассказали в министерстве.

Данная возможность начнет работать к июню этого года. Кроме того, россияне смогут удаленно, через сайт Госуслуг оформлять договоры на оказание услуг, заявили в Минцифры.

Также ведомство разрабатывает функционал для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства. Таким образом население сможет дистанционно совершать юридически значимые действия, пояснили в министерстве.

В конце прошлого года в России были приняты поправки в закон «О связи», в соответствии с которыми все подключаемые юридические лица должны вносить в ЕСИА данные о пользователях SIM-карт. Для регистрации новых пользователей предполагалась отсрочка, однако на уже действующие карты она не распространялась. В итоге после 1 декабря операторы должны прекратить предоставлять услуги связи тем, кто не внес сведения или предоставил неверную информацию. Постановление, о котором идет речь, уточняет новые требования.

Ранее по теме: Минцифры причислит к угрозам безопасности подмену номера

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных