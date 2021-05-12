Минцифры сообщило о переходном периоде для регистрации М2М SIM-карт
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России приняло решение о введении переходного периода для регистрации SIM-карт, применяющихся в устройствах для удаленного контроля за ними (machine to machine, M2M), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)» — рассказали в министерстве.
Данная возможность начнет работать к июню этого года. Кроме того, россияне смогут удаленно, через сайт Госуслуг оформлять договоры на оказание услуг, заявили в Минцифры.
Также ведомство разрабатывает функционал для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства. Таким образом население сможет дистанционно совершать юридически значимые действия, пояснили в министерстве.
В конце прошлого года в России были приняты поправки в закон «О связи», в соответствии с которыми все подключаемые юридические лица должны вносить в ЕСИА данные о пользователях SIM-карт. Для регистрации новых пользователей предполагалась отсрочка, однако на уже действующие карты она не распространялась. В итоге после 1 декабря операторы должны прекратить предоставлять услуги связи тем, кто не внес сведения или предоставил неверную информацию. Постановление, о котором идет речь, уточняет новые требования.