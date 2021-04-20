Минцифры причислит к угрозам безопасности подмену номера

Минцифры причислит к угрозам безопасности подмену номераБороться с угрозой будет Роскомнадзор
Минцифры предлагает зафиксировать в законодательстве угрозу подмены абонентского номера. Технологию маскировки номера звонящего под колл-центр банка, к примеру, хорошо освоили мошенники. Для борьбы с этим явлением Минцифры планирует внести поправки в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». В них в том числе определяются виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети связи, такие как угроза предоставления доступа к запрещенной информации или угроза кибератак на средства и сети связи.
«В настоящее время угроза подмены абонентского номера или уникального кода идентификации абонента ни в каком виде не закреплена на законодательном уровне, — заявил замглавы Минцифры России Олег Иванов. — Введение в правовое поле данной угрозы позволит Роскомнадзору на законных основаниях в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования обязать операторов не пропускать вызовы с фальшивых номеров».
Регламент реагирования на новую угрозу в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования разработает Роскомнадзор по согласованию с Минцифры и ФСБ, заявил представитель министерства.
В Минцифры уже разработан проект постановления правительства о внесении изменений в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». Он размещен на сайте правовых актов 20 апреля. Помимо этого еще в 2020 г. была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов противодействия мошенничеству.