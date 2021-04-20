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Минцифры причислит к угрозам безопасности подмену номера

Бороться с угрозой будет Роскомнадзор
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Минцифры предлагает зафиксировать в законодательстве угрозу подмены абонентского номера. Технологию маскировки номера звонящего под колл-центр банка, к примеру, хорошо освоили мошенники. Для борьбы с этим явлением Минцифры планирует внести поправки в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». В них в том числе определяются виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети связи, такие как угроза предоставления доступа к запрещенной информации или угроза кибератак на средства и сети связи.

«В настоящее время угроза подмены абонентского номера или уникального кода идентификации абонента ни в каком виде не закреплена на законодательном уровне, — заявил замглавы Минцифры России Олег Иванов. — Введение в правовое поле данной угрозы позволит Роскомнадзору на законных основаниях в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования обязать операторов не пропускать вызовы с фальшивых номеров».

Регламент реагирования на новую угрозу в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования разработает Роскомнадзор по согласованию с Минцифры и ФСБ, заявил представитель министерства.

В Минцифры уже разработан проект постановления правительства о внесении изменений в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». Он размещен на сайте правовых актов 20 апреля. Помимо этого еще в 2020 г. была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов противодействия мошенничеству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных