Минцифры причислит к угрозам безопасности подмену номера

Минцифры предлагает зафиксировать в законодательстве угрозу подмены абонентского номера. Технологию маскировки номера звонящего под колл-центр банка, к примеру, хорошо освоили мошенники. Для борьбы с этим явлением Минцифры планирует внести поправки в «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования». В них в том числе определяются виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети связи, такие как угроза предоставления доступа к запрещенной информации или угроза кибератак на средства и сети связи.