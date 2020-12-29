ЦБ сообщил о хищении у россиян 2,5 млрд рублей за III квартал

«Объем операций без согласия на банкоматах, терминалах и импринтерах вырос в III квартале на 49% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, при этом их количество осталось практически без изменений (+3%). Как следствие, средний чек одной ОБС вырос на 44% — с 12,8 тыс. рублей в III квартале 2019 года до 18,5 тыс. рублей в III квартале 2020 года», — добавили в ЦБ.