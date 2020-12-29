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ЦБ сообщил о хищении у россиян 2,5 млрд рублей за III квартал

Ведомости

Банк России в III квартале текущего года зафиксировал рост количества проведенных операций без согласия клиентов: в результате деятельности мошенников со счетов граждан России было похищено 2,5 млрд руб., сообщает ЦБ.

«Вместе с общим объемом операций с использованием электронных средств платежа… вырос и объем операций без согласия клиентов. В III квартале 2020 года он составил 2,5 млрд рублей (+32%) против 1,9 млрд рублей годом ранее», — говорится в сообщении регулятора.

При этом доля возмещенных средств в общем объеме операций без согласия клиентов осталась без изменений — на уровне 13%.

«Объем операций без согласия на банкоматах, терминалах и импринтерах вырос в III квартале на 49% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, при этом их количество осталось практически без изменений (+3%). Как следствие, средний чек одной ОБС вырос на 44% — с 12,8 тыс. рублей в III квартале 2019 года до 18,5 тыс. рублей в III квартале 2020 года», — добавили в ЦБ.

В свою очередь, объем таких операций по каналу CNP (card not present, т.е. операции без физического использования карты) по сравнению с III кварталом прошлого года вырос на 41%.

11 декабря заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на площадке Ассоциации банков России рассказал, что в 2020 г. мошенники позвонили гражданам 15 млн раз. В свою очередь, аналитики BrandMonitor выяснили, что в целом за год у клиентов банков было украдено около 150 млрд руб.

В связи с такой распространенностью мошенничеств ЦБ регулярно напоминает о схемах кражи денег банковских клиентов. Наиболее популярная из них — когда неизвестный, выступая от лица сотрудника службы безопасности кредитной организации, заставляет быстро сказать личную информацию или перевести средства на «безопасный счет», ссылаясь на угрозу потери средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных