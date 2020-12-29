ЦБ сообщил о хищении у россиян 2,5 млрд рублей за III квартал
Банк России в III квартале текущего года зафиксировал рост количества проведенных операций без согласия клиентов: в результате деятельности мошенников со счетов граждан России было похищено 2,5 млрд руб., сообщает ЦБ.
«Вместе с общим объемом операций с использованием электронных средств платежа… вырос и объем операций без согласия клиентов. В III квартале 2020 года он составил 2,5 млрд рублей (+32%) против 1,9 млрд рублей годом ранее», — говорится в сообщении регулятора.
При этом доля возмещенных средств в общем объеме операций без согласия клиентов осталась без изменений — на уровне 13%.
«Объем операций без согласия на банкоматах, терминалах и импринтерах вырос в III квартале на 49% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, при этом их количество осталось практически без изменений (+3%). Как следствие, средний чек одной ОБС вырос на 44% — с 12,8 тыс. рублей в III квартале 2019 года до 18,5 тыс. рублей в III квартале 2020 года», — добавили в ЦБ.
В свою очередь, объем таких операций по каналу CNP (card not present, т.е. операции без физического использования карты) по сравнению с III кварталом прошлого года вырос на 41%.
В связи с такой распространенностью мошенничеств ЦБ регулярно напоминает о схемах кражи денег банковских клиентов. Наиболее популярная из них — когда неизвестный, выступая от лица сотрудника службы безопасности кредитной организации, заставляет быстро сказать личную информацию или перевести средства на «безопасный счет», ссылаясь на угрозу потери средств.