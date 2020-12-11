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«Сбер» подсчитал число мошеннических звонков в России

Ведомости

Количество звонков мошенников гражданам с начало года составило 15 млн, сообщает пресс-служба Ассоциации банков России со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

«По информации Станислава Кузнецова, в России наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений. К примеру, в 2020 году было сделано 15 млн мошеннических звонков гражданам», — сообщает пресс-служба по итогам заседания совета ассоциации.

По его словам, банки взаимодействуют с телекоммуникационными компаниями с тем, чтобы значительно увеличить выявление таких звонков.

«Кузнецов поддержал идею об усилении наказаний за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий, отдельно отметив необходимость радикального усиления охраны банковской тайны, в том числе выделения в отдельную статью 183.1 в Уголовном кодексе наказания за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну», — добавили в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных