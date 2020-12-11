«Сбер» подсчитал число мошеннических звонков в России
Количество звонков мошенников гражданам с начало года составило 15 млн, сообщает пресс-служба Ассоциации банков России со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
«По информации Станислава Кузнецова, в России наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений. К примеру, в 2020 году было сделано 15 млн мошеннических звонков гражданам», — сообщает пресс-служба по итогам заседания совета ассоциации.
По его словам, банки взаимодействуют с телекоммуникационными компаниями с тем, чтобы значительно увеличить выявление таких звонков.
«Кузнецов поддержал идею об усилении наказаний за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий, отдельно отметив необходимость радикального усиления охраны банковской тайны, в том числе выделения в отдельную статью 183.1 в Уголовном кодексе наказания за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну», — добавили в организации.