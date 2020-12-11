«Сбер» подсчитал число мошеннических звонков в России

«Кузнецов поддержал идею об усилении наказаний за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий, отдельно отметив необходимость радикального усиления охраны банковской тайны, в том числе выделения в отдельную статью 183.1 в Уголовном кодексе наказания за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну», — добавили в организации.