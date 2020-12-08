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Банки и операторы связи запустят платформу для борьбы с телефонными мошенниками

Ведомости

Российские банки и операторы мобильной связи запускают антифрод-решения (англ. fraud – «мошенничество») – сервисы по борьбе с подменой телефонными мошенниками номеров банков, сообщил РБК со ссылкой на представителей «Тинькофф банка», Сбербанка и ВТБ.

Антифрод-платформы разработали Tele2, МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и «Тинькофф Мобайл». Платформу уже подключили или собираются это сделать «Тинькофф банк», ВТБ, Сбербанк, Райффайзен банк и «МТС банк».

С помощью антифрод-платформы происходит обмен данными между банком и операторами связи в реальном времени для выявления подозрительных звонков. Когда клиент получает входящий звонок с номера мобильного банка, платформа устанавливает, действительно ли звонок идет из кредитной организации. Если подтверждение подлинности не приходит из банка, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет информацию в банк. После подозрительного звонка банк может приостановить подозрительные операции по банковской карте клиента до выяснения обстоятельств, рассказал представитель «Тинькофф банка».

Сбербанк запускает свой сервис с Tele2 и «МегаФоном»; МТС и Билайн — в процессе подключения. Сбербанк сейчас обменивается данными с крупнейшими операторами связи о рисковых индикаторах, нацеленных на защиту клиентов от различных мошеннических схем. Новый проект дополнит этот механизм, отметил представитель банка. ВТБ успешно завершил пилотный проект и скоро запустит свою антифрод-платформу, сообщили в пресс-службе банка. Параметры сервиса и детали в пресс-службе раскрывать не стали в целях безопасности.

В МТС рассказали, что в марте 2020 г. запустили пилотный проект с «Тинькофф банком» и Сбербанком, сейчас стартуют пилоты с ВТБ, Райффайзенбанком и «МТС банком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных