Банки и операторы связи запустят платформу для борьбы с телефонными мошенниками
С помощью антифрод-платформы происходит обмен данными между банком и операторами связи в реальном времени для выявления подозрительных звонков. Когда клиент получает входящий звонок с номера мобильного банка, платформа устанавливает, действительно ли звонок идет из кредитной организации. Если подтверждение подлинности не приходит из банка, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет информацию в банк. После подозрительного звонка банк может приостановить подозрительные операции по банковской карте клиента до выяснения обстоятельств, рассказал представитель «Тинькофф банка».
Сбербанк запускает свой сервис с Tele2 и «МегаФоном»; МТС и Билайн — в процессе подключения. Сбербанк сейчас обменивается данными с крупнейшими операторами связи о рисковых индикаторах, нацеленных на защиту клиентов от различных мошеннических схем. Новый проект дополнит этот механизм, отметил представитель банка. ВТБ успешно завершил пилотный проект и скоро запустит свою антифрод-платформу, сообщили в пресс-службе банка. Параметры сервиса и детали в пресс-службе раскрывать не стали в целях безопасности.