Банки и операторы связи запустят платформу для борьбы с телефонными мошенниками

С помощью антифрод-платформы происходит обмен данными между банком и операторами связи в реальном времени для выявления подозрительных звонков. Когда клиент получает входящий звонок с номера мобильного банка, платформа устанавливает, действительно ли звонок идет из кредитной организации. Если подтверждение подлинности не приходит из банка, платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет информацию в банк. После подозрительного звонка банк может приостановить подозрительные операции по банковской карте клиента до выяснения обстоятельств, рассказал представитель «Тинькофф банка».