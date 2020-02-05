Банки и операторы разработали средство против подмены номеров мошенниками

Tele2, чтобы определять мошеннические звонки с подмененных номеров, синхронизирует данные о звонке с CRM-системой банка (используется для работы с клиентами). Во время звонка отправляется запрос к системе, действительно ли сейчас совершается вызов с этого банковского номера. Если система не подтверждает вызов, антифрод-платформа уведомляет о нем банк. Сами телефонные вызовы платформа не блокирует. Банк на основании предупреждения может принять решение о блокировке подозрительных транзакций или связаться с клиентом.