Банки и операторы разработали средство против подмены номеров мошенниками
Антифрод-платформы разработали Tele2, МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн»). К тестированию системы уже подключились или собираются это сделать «Тинькофф банк», ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитной банк и «МТС банк».
Новое технологическое решение позволяет банкам в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам, пояснил РБК директор «Мегафона» по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов. Оператор информирует банки о звонках с номеров из черного списка.
Tele2, чтобы определять мошеннические звонки с подмененных номеров, синхронизирует данные о звонке с CRM-системой банка (используется для работы с клиентами). Во время звонка отправляется запрос к системе, действительно ли сейчас совершается вызов с этого банковского номера. Если система не подтверждает вызов, антифрод-платформа уведомляет о нем банк. Сами телефонные вызовы платформа не блокирует. Банк на основании предупреждения может принять решение о блокировке подозрительных транзакций или связаться с клиентом.
Tele2 также рассказал, что уже протестировал с «Тинькофф банком» платформу, которая может определять разные виды мошенничества: звонки клиентам с подмененных номеров, звонки в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовы из «тюремных call-центров». Рабочее решение сейчас есть только у Tele2, утверждает его представитель.