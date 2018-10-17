Киберпреступность в домашних тапочках

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Ярослав Чингаев / для Ведомостей

При слове «киберпреступность» представляются картины из голливудских фильмов: перехват управления спутниками, кража гигантских сумм с банковских счетов или даже похищение кодов доступа от ядерного оружия. Этим летом заместитель министра МВД РФ Игорь Зубов рассказал, что за полгода в России было зарегистрировано около 40 000 киберпреступлений, большинство пришлось на банковский сектор. Однако та киберпреступность, с которой сталкивается обычный россиянин, ничего общего с подобными высокотехнологичными преступлениями не имеет. Самая массовая форма преступной активности в сети – это удаленное мошенничество.

Практически любому, у кого есть мобильный телефон, электронная почта или аккаунт в социальных сетях, хоть раз приходили сообщения с предложением быстро разбогатеть, вложив совсем немного средств. Или срочно одолжить денег нуждающемуся родственнику или знакомому. Реже мог поступить звонок из службы поддержки банка с просьбой назвать код из sms-сообщения. Бывает и по-другому: на сайте по продаже вещей или аренде квартир часто можно найти очень выгодное предложение, для которого нужно всего лишь перечислить небольшой задаток.

Такие истории – это распространенные схемы современного мошенничества, происходящего удаленно, через интернет и мобильные телефоны. Это, во-первых, усложняет регистрацию и расследование таких преступлений правоохранительными органами, во-вторых, позволяет мошенникам одновременно разрабатывать большое количество потенциальных жертв, увеличивая общественную опасность деяния. Наконец, удаленное мошенничество пластично: злоумышленники могут находить свежие уязвимые места в информационных технологиях и человеческой психологии, создавая новые преступные схемы. Но удаленное мошенничество, как и традиционное, эксплуатирует жадность, страх или доверчивость людей, поэтому информационные технологии здесь являются средством совершения преступления, а не причиной преступности.