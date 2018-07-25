Спрос на услуги хакеров превышает предложение

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Самой популярной категорией вредоносного софта стали программы для скрытого майнинга – его доля достигла 20% Seth Wenig / AP

Спрос на услуги хакеров во много раз превышает предложение, пришли к выводу специалисты компании Positive Technologies, которые проанализировали рынок преступных киберуслуг на специальных профильных сайтах. Хакеры способны создать в 3 раза меньше вредоносных программ, чем им заказывают, а распространить (это отдельная услуга) – в 2 раза меньше, говорится в исследовании Positive Technologies, с которым ознакомились «Ведомости». Киберпреступники постоянно ищут новые инструменты для атак и благодаря развитию различных сервисов по аренде вирусного софта и моделям распространения «софт как услуга» они становятся более доступными, считают аналитики Positive Technologies.

Для исследования специалисты компании проанализировали более 10 000 объявлений по поиску или предложению услуг по разработке хакерского софта на 25 наиболее популярных англо- и русскоязычных ресурсах в дарквебе – это так называемый темный сегмент интернета. Он существует параллельно привычной сети интернет в собственной сети, которую создают доверенные пользователи, и доступ к нему можно получить с помощью специальных программ. На проанализированные ресурсы, по оценке Positive Technologies, приходится основная доля коммерческих объявлений.