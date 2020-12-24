За год телефонные мошенники похитили у россиян около 150 млрд рублей

В то же время самыми дорогостоящими для обманутых людей оказались фиктивные медработники, они в среднем зарабатывали по 50 тыс. руб. с человека. Мнимые сотрудники финансовых организаций — в среднем по 27 тыс. руб. за один раз с карт обманутых или по 15 тыс. руб. через банкоматы.