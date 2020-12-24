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За год телефонные мошенники похитили у россиян около 150 млрд рублей

Ведомости

По итогам 2020 г. объем средств, полученный телефонными мошенниками в России, достигнет около 150 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков BrandMonitor.

Больше всего мошенники заработали, выдавая себя за представителей банков и снимая деньги через банкоматы (66 млрд руб.). На втором месте — фиктивные медработники (46,5 млрд руб.), на третьем — фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины (18,6 млрд руб.).

В то же время самыми дорогостоящими для обманутых людей оказались фиктивные медработники, они в среднем зарабатывали по 50 тыс. руб. с человека. Мнимые сотрудники финансовых организаций — в среднем по 27 тыс. руб. за один раз с карт обманутых или по 15 тыс. руб. через банкоматы.

В начале декабря Tele2, МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и «Тинькофф Мобайл» объявили о запуске платформы для борьбы с телефонными мошенниками. Ее уже подключили или собираются это сделать «Тинькофф банк», ВТБСбербанк, Райффайзен банк и «МТС банк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных