За год телефонные мошенники похитили у россиян около 150 млрд рублей
По итогам 2020 г. объем средств, полученный телефонными мошенниками в России, достигнет около 150 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков BrandMonitor.
Больше всего мошенники заработали, выдавая себя за представителей банков и снимая деньги через банкоматы (66 млрд руб.). На втором месте — фиктивные медработники (46,5 млрд руб.), на третьем — фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины (18,6 млрд руб.).
В то же время самыми дорогостоящими для обманутых людей оказались фиктивные медработники, они в среднем зарабатывали по 50 тыс. руб. с человека. Мнимые сотрудники финансовых организаций — в среднем по 27 тыс. руб. за один раз с карт обманутых или по 15 тыс. руб. через банкоматы.