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ЦБ назвал пять признаков телефонного мошенничества

Ведомости

Банк России предупредил, что любой звонок или сообщение от незнакомого человека должен вызывать подозрение сам по себе, даже если собеседник представляется сотрудником банка, полиции или магазина. В преддверии Нового года, когда злоумышленники традиционно активизируются, регулятор опубликовал на официальном сайте основные признаки телефонного мошенничества.

«Неожиданный звонок или СМС незнакомца, кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции или магазина, — это уже повод насторожиться. Второй признак: разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее», — следует из сообщения. 

Якобы выгодные предложения от банка, включая получение приза, каких-либо выплат, уникальные условия по кредитам, депозитам или инвестиционным продуктам, тоже являются признаком мошенничества. Равно как и обратная ситуация, при которой выступающий от лица банка незнакомец пугает потерей средств.

Мошенники часто пытаются оказать моральное давление на банковских клиентов с целью вынудить их быстро перевести деньги или сообщить данные карты, предупредил ЦБ. В целом, если неизвестный выведывает любые данные банковской карты, включая ее номер, ПИН-код или CVV, а также персональные данные человека или код из СМС, он, вероятно, является мошенником, так как настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие сведения, рассказал регулятор.

В ЦБ отметили, что представители банков действительно могут звонить клиентам при подозрении на проведение несанкционированной операции. В этом случае необходимо положить трубку и самостоятельно перезвонить в кредитную организацию по официальному номеру. 

Ранее по теме: В России создадут центр по борьбе с телефонным мошенничеством

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных