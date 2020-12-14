ЦБ назвал пять признаков телефонного мошенничества

Мошенники часто пытаются оказать моральное давление на банковских клиентов с целью вынудить их быстро перевести деньги или сообщить данные карты, предупредил ЦБ. В целом, если неизвестный выведывает любые данные банковской карты, включая ее номер, ПИН-код или CVV, а также персональные данные человека или код из СМС, он, вероятно, является мошенником, так как настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие сведения, рассказал регулятор.