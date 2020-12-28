Набиуллина рассказала о столкновении с телефонными мошенниками
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Сергею Шнурову на канале RTVI рассказала, что ей позвонили телефонные мошенники.
«Звонили, кстати, что поразило, мошенники такие, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким механическим голосом говорили о том, что, если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку. И это выглядит вполне. Хочется доверять, что называется», — рассказала Набиуллина.
По ее словам, она сразу же положила трубку, и посоветовала другим людям при подобном звонке «из банка» делать так же. Она пояснила, что лучше самостоятельно перезвонить в кредитную организацию по официальному номеру и убедиться в существовании проблемы. Передавать же персональную информацию незнакомым лицам, по ее словам, нельзя.
В связи с такой распространенностью мошенничеств ЦБ регулярно напоминает о схемах кражи денег банковских клиентов. Наиболее популярная из них — когда неизвестный, выступая от лица сотрудника службы безопасности кредитной организации, заставляет быстро сказать личную информацию или перевести средства на «безопасный счет», ссылаясь на угрозу потери средств.