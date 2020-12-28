Набиуллина рассказала о столкновении с телефонными мошенниками

По ее словам, она сразу же положила трубку, и посоветовала другим людям при подобном звонке «из банка» делать так же. Она пояснила, что лучше самостоятельно перезвонить в кредитную организацию по официальному номеру и убедиться в существовании проблемы. Передавать же персональную информацию незнакомым лицам, по ее словам, нельзя.