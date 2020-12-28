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Набиуллина рассказала о столкновении с телефонными мошенниками

Ведомости

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Сергею Шнурову на канале RTVI рассказала, что ей позвонили телефонные мошенники.

«Звонили, кстати, что поразило, мошенники такие, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким механическим голосом говорили о том, что, если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку. И это выглядит вполне. Хочется доверять, что называется», — рассказала Набиуллина.

По ее словам, она сразу же положила трубку, и посоветовала другим людям при подобном звонке «из банка» делать так же. Она пояснила, что лучше самостоятельно перезвонить в кредитную организацию по официальному номеру и убедиться в существовании проблемы. Передавать же персональную информацию незнакомым лицам, по ее словам, нельзя.

Ранее, 11 декабря, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на площадке Ассоциации банков России рассказал, что в 2020 г. мошенники позвонили гражданам 15 млн раз. Аналитики BrandMonitor выяснили, что в целом у клиентов было украдено около 150 млрд руб.

В связи с такой распространенностью мошенничеств ЦБ регулярно напоминает о схемах кражи денег банковских клиентов. Наиболее популярная из них — когда неизвестный, выступая от лица сотрудника службы безопасности кредитной организации, заставляет быстро сказать личную информацию или перевести средства на «безопасный счет», ссылаясь на угрозу потери средств.

Ранее по теме: Мошенники придумали «новогоднюю» схему обмана клиентов банков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных