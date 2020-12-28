Мошенники придумали «новогоднюю» схему обмана клиентов банков
Накануне Нового года, когда банки выпускают различные выгодные предложения, мошенники изменили схему своей работы. Злоумышленники от лица кредитных организаций звонят потребителям и предлагают им вклады с повышенной доходностью, затем присылают ссылку для ознакомления с условиями и воруют личные данные для доступа к счету, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
На новый тип мошенничества пожаловались клиенты нескольких крупных российских банков. По словам собеседников издания, когда люди переходят по ссылке, где якобы размещена информация о выгодном вкладе, у них открывается похожая на банковскую страница ввода логина и пароля. В итоге человек пытается войти якобы в личный кабинет и сведения сразу попадают к мошенникам, которые затем выводят средства жертвы на свои счета.
По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, раньше мошенники пытались запугать клиентов, говоря, что их средствам грозит опасность и нужно перевести деньги на безопасный счет. Теперь же они решили сыграть на чувстве жадности. В этом заключается уникальность новой схемы.
В то же время руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин отметил, что идея подобного фишинга не нова. Однако раньше ее использовали в рассылках, а не по телефону.