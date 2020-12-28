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Мошенники придумали «новогоднюю» схему обмана клиентов банков

Ведомости

Накануне Нового года, когда банки выпускают различные выгодные предложения, мошенники изменили схему своей работы. Злоумышленники от лица кредитных организаций звонят потребителям и предлагают им вклады с повышенной доходностью, затем присылают ссылку для ознакомления с условиями и воруют личные данные для доступа к счету, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На новый тип мошенничества пожаловались клиенты нескольких крупных российских банков. По словам собеседников издания, когда люди переходят по ссылке, где якобы размещена информация о выгодном вкладе, у них открывается похожая на банковскую страница ввода логина и пароля. В итоге человек пытается войти якобы в личный кабинет и сведения сразу попадают к мошенникам, которые затем выводят средства жертвы на свои счета.

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По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, раньше мошенники пытались запугать клиентов, говоря, что их средствам грозит опасность и нужно перевести деньги на безопасный счет. Теперь же они решили сыграть на чувстве жадности. В этом заключается уникальность новой схемы.

В то же время руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин отметил, что идея подобного фишинга не нова. Однако раньше ее использовали в рассылках, а не по телефону.

Ранее, 11 декабря, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на площадке Ассоциации банков России рассказал, что в 2020 г. мошенники позвонили гражданам 15 млн раз. Аналитики BrandMonitor выяснили, что в целом у клиентов было украдено около 150 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных