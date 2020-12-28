Мошенники придумали «новогоднюю» схему обмана клиентов банков

На новый тип мошенничества пожаловались клиенты нескольких крупных российских банков. По словам собеседников издания, когда люди переходят по ссылке, где якобы размещена информация о выгодном вкладе, у них открывается похожая на банковскую страница ввода логина и пароля. В итоге человек пытается войти якобы в личный кабинет и сведения сразу попадают к мошенникам, которые затем выводят средства жертвы на свои счета.