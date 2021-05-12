«Яндекс.Такси» из-за сбоя перестал показывать точную цену поездки

«По техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили в пресс-службе. Ранее пользователи сервиса сообщили в соцсетях о том, что приложение перестало отображать стоимость поездки или не могло показать точную стоимость. Кроме того, некоторые пожаловались на отмену заказа в пути или невозможность заказать поездку.