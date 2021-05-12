«Яндекс.Такси» из-за сбоя перестал показывать точную цену поездки
«По техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили в пресс-службе. Ранее пользователи сервиса сообщили в соцсетях о том, что приложение перестало отображать стоимость поездки или не могло показать точную стоимость. Кроме того, некоторые пожаловались на отмену заказа в пути или невозможность заказать поездку.
О сбое начали сообщать около 14:00 мск. Downdetector сообщает о почти 400 жалобах на работу сервисов «Яндекса» с 13:30 до 14:00 мск. В 14:39 мск в пресс-службе «Яндекс. Такси» заявили об устранении сбоя. «Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства», — сообщили в сервисе.
Последний раз сбой в работе «Яндекс.Go» наблюдался в феврале.