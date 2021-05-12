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«Яндекс.Такси» из-за сбоя перестал показывать точную цену поездки

Ведомости

Проблемы с расчетом стоимости поездки на такси и его заказом произошли в результате сбоя приложения «Яндекс.Go», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекс. Такси».

«По техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили в пресс-службе. Ранее пользователи сервиса сообщили в соцсетях о том, что приложение перестало отображать стоимость поездки или не могло показать точную стоимость. Кроме того, некоторые пожаловались на отмену заказа в пути или невозможность заказать поездку.

О сбое начали сообщать около 14:00 мск. Downdetector сообщает о почти 400 жалобах на работу сервисов «Яндекса» с 13:30 до 14:00 мск. В 14:39 мск в пресс-службе «Яндекс. Такси» заявили об устранении сбоя. «Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства», — сообщили в сервисе.

Последний раз сбой в работе «Яндекс.Go» наблюдался в феврале.

Ранее по теме: В работе «Яндекс.Go» произошел сбой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных