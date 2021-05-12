На Украине объявили в розыск бывшего топ-менеджера Приватбанка

По данным следствия, в декабре 2016 г., накануне национализации Приватбанка, Дубилет распорядился перечислить 8,2 млрд гривен с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, в счет погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Для прикрытия «фактической растраты средств» и «придания вида законности этой преступной схеме» топ-менеджеры подделали банковские документы и осуществили фиктивное кредитование связанного с Приватбанком юридического лица. В итоге это лицо стало должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.