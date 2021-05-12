На Украине объявили в розыск бывшего топ-менеджера Приватбанка
Бывший руководитель департамента межбанковских операций Приватбанка, ранее принадлежавшего бизнесмену Игорю Коломойскому, Елена Бычихина объявлена в розыск на Украине, сообщило Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ).
«Подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере. — Прим. ред.)», — следует из сообщения ведомства.
Ранее, 15 марта, НАБУ сообщило, что бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет, его заместитель Владимир Яценко и Бычихина подозреваются в растрате средств на сумму 8,2 млрд гривен (около $300 млн). Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 (соучастие в уголовном правонарушении) и ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог с тяжкими последствиями) УК Украины.
По данным следствия, в декабре 2016 г., накануне национализации Приватбанка, Дубилет распорядился перечислить 8,2 млрд гривен с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, в счет погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Для прикрытия «фактической растраты средств» и «придания вида законности этой преступной схеме» топ-менеджеры подделали банковские документы и осуществили фиктивное кредитование связанного с Приватбанком юридического лица. В итоге это лицо стало должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.
В НАБУ отметили, что данная схема стала вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента Приватбанка. Первый относится по выводу почти 140 млн гривен ($5 млн) через подконтрольную бывшим бенефициарам кредитной организации страховую компанию.
Самого Дубилета объявили в розыск 29 марта этого года. Яценко был арестован в феврале, но вышел под залог залог 52,2 млн гривен ($1,9 млн), писал ТАСС.