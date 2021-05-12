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На Украине объявили в розыск бывшего топ-менеджера Приватбанка

Ведомости

Бывший руководитель департамента межбанковских операций Приватбанка, ранее принадлежавшего бизнесмену Игорю Коломойскому, Елена Бычихина объявлена в розыск на Украине, сообщило Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ).

«Подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере. — Прим. ред.)», — следует из сообщения ведомства.

Ранее, 15 марта, НАБУ сообщило, что бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет, его заместитель Владимир Яценко и Бычихина подозреваются в растрате средств на сумму 8,2 млрд гривен (около $300 млн). Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 (соучастие в уголовном правонарушении) и ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог с тяжкими последствиями) УК Украины.

По данным следствия, в декабре 2016 г., накануне национализации Приватбанка, Дубилет распорядился перечислить 8,2 млрд гривен с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, в счет погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Для прикрытия «фактической растраты средств» и «придания вида законности этой преступной схеме» топ-менеджеры подделали банковские документы и осуществили фиктивное кредитование связанного с Приватбанком юридического лица. В итоге это лицо стало должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

В НАБУ отметили, что данная схема стала вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента Приватбанка. Первый относится по выводу почти 140 млн гривен ($5 млн) через подконтрольную бывшим бенефициарам кредитной организации страховую компанию.

Самого Дубилета объявили в розыск 29 марта этого года. Яценко был арестован в феврале, но вышел под залог залог 52,2 млн гривен ($1,9 млн), писал ТАСС.

Ранее по теме: Суд в Стокгольме отказал Коломойскому в иске к Украине на $6 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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