Гендиректор «Р-фарма» назвал сроки выпуска вакцины AstraZeneca в России

В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из пациентов в итоге скончались. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию. 11 мая о приостановке вакцинации сообщила Словакия, 12 мая — Норвегия.