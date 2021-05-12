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Гендиректор «Р-фарма» назвал сроки выпуска вакцины AstraZeneca в России

Ведомости

Выпуск первой партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, произведенной на мощностях «Р-фарма», запланирована на июнь. Об рассказал «Ведомостям» гендиректор «Р-фарма» Василий Игнатьев через пресс-службу. 

Вакцина будет производиться исключительно для экспорта, уточнил он.

«Мы рассчитываем, что первая партия вакцины «Р-Кови», производством которой по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca занимается «Р-Фарм», будет выпущена уже в июне», – рассказали Игнатьев. – «На первом этапе планируется производство нескольких сотен тысяч доз ежемесячно, но постепенно объемы будут наращиваться. Весь произведенный в России препарат будет идти на экспорт».

О планах компании «Р-фарм» по производству вакцины, разработанной  компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, в июле прошлого года заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уточнял, что это коммерческое соглашение, подразумевающее производство вакцины на мощностях «Р-фарма». 

В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из пациентов в итоге скончались. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию. 11 мая о приостановке вакцинации сообщила Словакия, 12 мая — Норвегия. 

Ранее по теме: В Норвегии отказались от вакцины компании AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных