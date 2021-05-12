Гендиректор «Р-фарма» назвал сроки выпуска вакцины AstraZeneca в России
Выпуск первой партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, произведенной на мощностях «Р-фарма», запланирована на июнь. Об рассказал «Ведомостям» гендиректор «Р-фарма» Василий Игнатьев через пресс-службу.
Вакцина будет производиться исключительно для экспорта, уточнил он.
«Мы рассчитываем, что первая партия вакцины «Р-Кови», производством которой по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca занимается «Р-Фарм», будет выпущена уже в июне», – рассказали Игнатьев. – «На первом этапе планируется производство нескольких сотен тысяч доз ежемесячно, но постепенно объемы будут наращиваться. Весь произведенный в России препарат будет идти на экспорт».
О планах компании «Р-фарм» по производству вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, в июле прошлого года заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уточнял, что это коммерческое соглашение, подразумевающее производство вакцины на мощностях «Р-фарма».
В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из пациентов в итоге скончались. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию. 11 мая о приостановке вакцинации сообщила Словакия, 12 мая — Норвегия.