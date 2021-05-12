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В Норвегии отказались от вакцины компании AstraZeneca

Ведомости

Вакцину против коронавируса компании AstraZeneca исключили из программы вакцинации в Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Эрну Сульберг.

«Вакцина AstraZeneca полностью исключена из программы вакцинации», — сказала она.

При этом Сульберг добавила, что в отношении препарата Janssen американской компании Johnson & Johnson (J&J) будет принято отдельное решение: правительство страны планирует иметь его в запасе на случай крупной вспышки коронавируса.

Использование вакцины AstraZeneca в Норвегии было приостановлено 11 марта после сообщений об образовании тромбов у вакцинированных людей.

Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.

Ранее по теме: Словакия приостановила использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных