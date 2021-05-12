В Норвегии отказались от вакцины компании AstraZeneca
Вакцину против коронавируса компании AstraZeneca исключили из программы вакцинации в Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Эрну Сульберг.
«Вакцина AstraZeneca полностью исключена из программы вакцинации», — сказала она.
При этом Сульберг добавила, что в отношении препарата Janssen американской компании Johnson & Johnson (J&J) будет принято отдельное решение: правительство страны планирует иметь его в запасе на случай крупной вспышки коронавируса.
Использование вакцины AstraZeneca в Норвегии было приостановлено 11 марта после сообщений об образовании тромбов у вакцинированных людей.
Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.