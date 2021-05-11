Словакия приостановила использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca
Словакия приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca в связи со смертью от тромбоза 47-летней вакцинированной женщины, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Зузана Элиашова.
«В настоящее время люди, которые ждут второй дозы этой вакцины, получат ее. Вакцинация тех, кто должен был получить первую дозу, приостановлена», — приводит ее заявление телеканал «TA3».
Она добавила, что сейчас Минздрав Словакии рассматривает несколько вариантов развития ситуации. Экспертное заключение относительно продолжения применения вакцины от AstraZeneca в стране будет вынесено в течение текущей недели.
Ранее Государственный институт по надзору за лекарственными препаратами (SIDC) Словакии подтвердил смерть третьего человека после прививки препаратом от AstraZeneca. 47-летняя женщина скончалась от тромбоза. Также выяснилось, что она страдала генетическим заболеванием, о котором раньше не знала. После этого министр здравоохранения страны Владимир Ленгварски заявил о возможном изменении стратегии вакцинации.
В начале марта ряд стран сообщил о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из пациентов в итоге скончались. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.