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Словакия приостановила использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca

Ведомости

Словакия приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca в связи со смертью от тромбоза 47-летней вакцинированной женщины, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны Зузана Элиашова.

«В настоящее время люди, которые ждут второй дозы этой вакцины, получат ее. Вакцинация тех, кто должен был получить первую дозу, приостановлена», — приводит ее заявление телеканал «TA3».

Она добавила, что сейчас Минздрав Словакии рассматривает несколько вариантов развития ситуации. Экспертное заключение относительно продолжения применения вакцины от AstraZeneca в стране будет вынесено в течение текущей недели.

Ранее Государственный институт по надзору за лекарственными препаратами (SIDC) Словакии подтвердил смерть третьего человека после прививки препаратом от AstraZeneca. 47-летняя женщина скончалась от тромбоза. Также выяснилось, что она страдала генетическим заболеванием, о котором раньше не знала. После этого министр здравоохранения страны Владимир Ленгварски заявил о возможном изменении стратегии вакцинации.

В начале марта ряд стран сообщил о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из пациентов в итоге скончались. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.

Ранее по теме: В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных