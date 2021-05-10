В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J
В Норвегии правительственный комитет экспертов порекомендовал исключить вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J) из списка рекомендованных в рамках национальной прививочной кампании, передает NRK.
«Мы не рекомендуем использовать эти вакцины в национальной программе вакцинации», — заявили в комитете.
Отмечается, что при этом граждане все равно смогут привиться этими вакцинами, если пожелают. В национальном институте общественного здравоохранения Норвегии заявили, что вакцины AstraZeneca защищают от коронавируса, однако связаны с очень высокими рисками возникновения тромбов, из-за чего уже умерли несколько человек в стране.
Ранее власти Дании отказались от использования в стране вакцин AstraZeneca и J&J.
13 апреля компания Johnson & Johnson заявила о приостановке поставок своей вакцины от коронавируса в европейские страны после сообщений об образовании тромбов у некоторых привитых. Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этой вакцины 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты. Среди побочных эффектов от ее применения разработчики указали боль, покраснение и отек в месте инъекции, головную и мышечную боль, усталость, тошноту и лихорадку.