В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

13 апреля компания Johnson & Johnson заявила о приостановке поставок своей вакцины от коронавируса в европейские страны после сообщений об образовании тромбов у некоторых привитых. Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этой вакцины 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты. Среди побочных эффектов от ее применения разработчики указали боль, покраснение и отек в месте инъекции, головную и мышечную боль, усталость, тошноту и лихорадку.