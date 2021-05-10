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В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Ведомости

В Норвегии правительственный комитет экспертов порекомендовал исключить вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J) из списка рекомендованных в рамках национальной прививочной кампании, передает NRK.

«Мы не рекомендуем использовать эти вакцины в национальной программе вакцинации», — заявили в комитете.

Отмечается, что при этом граждане все равно смогут привиться этими вакцинами, если пожелают. В национальном институте общественного здравоохранения Норвегии заявили, что вакцины AstraZeneca защищают от коронавируса, однако связаны с очень высокими рисками возникновения тромбов, из-за чего уже умерли несколько человек в стране.

Ранее власти Дании отказались от использования в стране вакцин AstraZeneca и J&J.

13 апреля компания Johnson & Johnson заявила о приостановке поставок своей вакцины от коронавируса в европейские страны после сообщений об образовании тромбов у некоторых привитых. Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этой вакцины 11 марта. Ее особенность заключается в том, что она вводится единоразово, а не в два этапа, как другие аналогичные препараты. Среди побочных эффектов от ее применения разработчики указали боль, покраснение и отек в месте инъекции, головную и мышечную боль, усталость, тошноту и лихорадку.

Ранее по теме: ЕС не продлил контракт на поставку вакцин AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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